Неблагоприятный прогноз по саранче озвучили в Минсельхозе Казахстана

Фото: pixabay

Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов в кулуарах мажилиса 28 мая рассказал, каким регионам Казахстана в этом году угрожает нашествие саранчи, сообщает Zakon.kz.

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