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В Китае таможенников смутила странная форма женской груди

Змеи в бюстгалтере Фото: Huanggang Customs Department
Сотрудники таможенной службы на пограничном пункте между Китаем и Гонконгом остановили женщину со странной формой тела. Таможенники обнаружили в ее бюстгалтере живых змей, сообщает Zakon.kz.

В июня сотрудники порта Футянь в городе Шэньчжэнь обнаружили, что у женщины в бюстгальтере спрятаны пять домашних змей, сообщает SCMP.

Женщина спрятала пять живых кукурузных змей, завернув их в чулки. Сотрудники таможни передали рептилий соответствующим органам.

Кукурузная змея родом из юго-восточной части США и пользуется все большей популярностью среди любителей животных Китая благодаря своему мягкому характеру и красивой окраске.

Согласно таможенным правилам Китая, животные, ввозимые из-за границы, должны быть задекларированы и пройти карантинную проверку, чтобы предотвратить экологический ущерб и передачу заболеваний.

Это не первый случай, когда социальные сети забавляют истории о странных предметах, конфискованных китайской таможней, которая часто публикует такие случаи в интернете в образовательных целях.

Среди предыдущих случаев – мужчина, который прятал в обуви 112 игровых карт Nintendo Switch. Также таможенники рассказывали о женщине со странной походкой. В ее нижнем белье они нашли 2415 SD-карт.

В июне также арестовали мужчину, который пытался провезти шесть живых питонов, спрятав их в хлопчатобумажные носки.

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Данияр Кунафин
Интересное Китай
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