В Китае задержали мужчину, перевозившего в брюках более 100 живых змей

Китайские таможенники остановили мужчину, пытавшегося переправиться из полуавтономного Гонконга в город Шэньчжэнь на материке. В брюках путешественника обнаружили 104 живые змеи, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление китайской таможни.

"При досмотре сотрудники обнаружили, что карманы брюк пассажира были упакованы шестью холщовыми мешками на шнурках и заклеены скотчем", – говорится в сообщении.

После открытия в каждом пакете были обнаружены живые змеи всех видов форм, размеров и цветов.

Всего таможенники насчитали 104 рептилии, в том числе молочных и кукурузных змей. Отмечается, что большая часть животных была неместных видов.

Китай – один из крупнейших в мире центров торговли животными, несмотря на борьбу властей с этим явлением.

Ранее стало известно о подземном тоннеле протяженностью 310 метров на казахстанско-узбекистанской границе.