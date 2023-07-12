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Законодательство РК

Повышение тарифов: почему правительство идет на непопулярные меры

Глава Министерства энергетики рассказал, в чем плюсы повышения тарифов Фото: пресс-служба правительства РК
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 12 июля назвал плюсы повышения тарифов на коммунальные услуги и объяснил, почему правительство идет на эти непопулярные меры, сообщает Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что политика повышения цен – это вынужденная мера. По мнению министра, "уже все это понимают".

"И понятно текущее состояние энергетических объектов. Государство все, что можно сделать, чтобы снизить влияние для конечного потребителя, сделало. Выделены достаточно большие финансовые средства на ликвидацию аварий. Практически по всем критическим энергообъектам в Мангистау, Экибастузе, Павлодаре, Риддере совместно с собственниками объектов осуществили финансирование данных капитальных программ".Алмасадам Саткалиев

Теперь, по словам Алмасадама Саткалиева, в этой сфере необходимо правильное администрирование, совершенствование политики регулирования и контроля.

"Вы говорите: "Монополисты, монополисты"... Они на самом деле – просто структура бизнеса. У них бизнес основан на том, что потребители не могут воспользоваться услугами других в силу того, что они владеют какой-то базовой инфраструктурой. И эффективность работы монополиста – это просто вопросы контроля, госполитики по регулированию его деятельности. В этой связи – да, действительно, есть люди, готовые принять на себя ответственность. Уже вы видите результаты этой политики. Правительство идет на непопулярные меры, понимая, что выгодоприобретателями от этого будут казахстанцы".Алмасадам Саткалиев

Министр подчеркнул, что повышение тарифов даст много других плюсов, помимо восстановления базовой инфраструктуры.

"Это позволит построить новые мощности, обеспечить опережающий рост экономики РК. Также будет способствовать тому, что заработает программа энергосбережения, ресурсосбережения. Начнется политика рационального пользования энергоресурсами. Люди начнут уже более ответственно относиться к потреблению тех или иных видов энергоресурсов. В комплексе это будет способствовать и конкурентоспособности нашей экономики".Алмасадам Саткалиев

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что повышение тарифов на коммунальные услуги не коснется малообеспеченных граждан, и объяснили, как будет работать механизм поддержки.

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