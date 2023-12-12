Почему проблемы с отоплением не называют аварией, рассказал Саткалиев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в правительстве 12 декабря объяснил, почему не считают аварией произошедшие в регионах проблемы с отоплением, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что есть справочник квалификации технологических нарушений первой, второй и третьей степени, где написано, что считается аварией, а что считается технологическим нарушением.



"По классификатору – это технологические нарушения. Почему одновременно произошло? Просто наступили холода, дали давление на станциях, но сети были устаревшие. По станциям, так называемые предустановочные отказы… Можно называть аварией, но говоря технологическим языком, это технологические нарушения", – пояснил министр.

12 декабря Алмасадам Саткалиев сообщил, что с прошлой недели, когда в Казахстан пришли холода, на энергоисточниках и тепловых сетях произошел ряд технологических нарушений.

