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Кого не коснется повышение тарифов на комуслуги в Казахстане

Казахстан повышение тарифов Фото: pixabay
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что повышение тарифов на комуслуги не коснется малообеспеченных граждан, и объяснили, как будет работать механизм поддержки, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления жилищных отношений Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК  Султангали Жалкул в кулуарах правительства 12 июля 2023 года заявил, что повышение тарифов на комуслуги не коснется малообеспеченных граждан.

"На сегодня предусмотрена госуслуга – назначение жилищной помощи на покрытие затрат на комуслуги для малообеспеченных граждан. Что это такое: у человека есть расходы на комуслуги, и есть его официальные доходы. Если расходная часть превышает 10% от доходной части, то гражданин имеет право претендовать на жилищную помощь. Что такое жилищная помощь – это оплата за коммунальные услуги: вода, тепло электричество, и в том числе, оплата ОСИ или КСК".Султангали Жалкул

Он привел в пример зарплаты в 200 тысяч тенге.

"И при этом расходы на коммунальные услуги составляют 25 тысяч тенге. То есть 10% от его доходной части – это 20 тысяч тенге, соответственно, все, что выше 20 тысяч тенге, покрывается акиматом, это и есть жилищная помощь".Султангали Жалкул

Он добавил, что на эту помощь могут претендовать казахстанцы, чье жилье признано единственным в РК и те, кто арендует жилье в госфонде. И им даже не нужно быть в списке социально уязвимых категорий населения. Самый главный критерий – расчеты по доходам и расходам на комуслуги.

"Эта госуслуга предоставляется в течение восьми дней. Предоставляются документы о собственности, о доходах и расходах, о расходах – это квитанции. Услуга оказывается за квартал – за три месяца. В среднем компенсация по республике за квартал составляет 20 тысяч тенге".Султангали Жалкул

По информации министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, за шесть месяцев 2023 года (по данным акиматов) жилищная помощь оказана 31 тысячи семей на сумму 630,5 млн тенге.

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 12 июля высказался о проекте "Тариф в обмен на инвестиции". По его словам, прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а будет направлена на модернизацию инфраструктуры.

Жадра Жулмухаметова
МИИР РК Казахстан
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