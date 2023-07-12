"Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса
Согласно архивным данным космической съемки, в северной части казахстанской акватории Каспия обнажилось морское дно.
"По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась – на 7,1%".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Фото: gharysh.kz
Фото: gharysh.kz
Также в нацкомпании показали динамику изменения площади водного зеркала Каспия с 2008 по 2023 год в пределах границы Республики Казахстан.
Фото: gharysh.kz
"Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык)".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
По данным нацкомпании, площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря в 2008 году составила 113 866,67 кв. км, в 2023 году – 105 745,23 кв. км.
Фото: gharysh.kz
"Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство".Пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"
Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау.
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В январе 2023 года в Минэкологии прокомментировали обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По их данным, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.