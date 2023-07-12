Большой матчдей на "Астана Арена" с развлекательной программой и призами! 12 июля сильнейший клуб Казахстана начинает международный сезон в квалификации Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо".

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"Астана" – "Динамо" (Тбилиси). 12 июля, 20:00 (время Астаны)

Спустя два года "Астана" возвращается в Лигу чемпионов! По этому поводу на ее родном стадионе состоится масштабный матчдей.

Начиная с 18 часов гостей ждет развлекательная программа с игровыми площадками и выступлением артистов. Самые удачливые зрители гарантированно выиграют призы: смартфон, самокат и велосипед. А в 20:00 состоится сам матч.

Столичной команде сразу же достался более чем серьезный противник – 18-кратный чемпион Грузии тбилисское "Динамо". Эта команда дважды выигрывала золотые медали еще первенства СССР, а в 1981-м году стала победителем Кубка обладателей кубков УЕФА.

Однако в последние годы "динамовцы" не добивались серьезных успехов на европейской арене и, в отличие от "Астаны", ни разу не участвовали в групповом турнире Лиги чемпионов. Сейчас это коллектив, основу которого составляют местные молодые футболисты с небольшим вкраплением не особо известных легионеров.

В сезоне-2014/15 "Динамо" во втором квалификационном раунде ЛЧ соперничало с "Актобе" и проиграло оба матча (0:1 и 0:3). С другими нашими командами клуб из столицы Грузии в еврокубках не пересекался.

Эксперты Olimpbet видят в представителе Казахстана явного фаворита и на этот раз. Причем не только в первом матче, который состоится на "Астана Арене" (П1 – 1.76, Х – 3.55, П2 – 4.56), но и по итогам двухраундового противостояния (проход "Астаны" – 1.63, проход "Динамо" Тбилиси – 2.21.

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