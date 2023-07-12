Аким Павлодарской области: Экибастузцы будут с теплом

Аким Павлодарской области Асаин Байханов 12 июля 2023 года заявил, что прошлый отопительный сезон был сложным, особенно для экибастузцев.

По его словам, работа идет в пяти направлениях по стабилизации и неповторения ситуации.

"Первое – по поручению президента в ноябре мы сразу же приступили к комплексному теплотехническому аудиту. Его первый этап завершен, он показал нам, что есть некоторые перекосы в гидрологических режимах и в целом разбалансированность системы отопления Экибастуза". Асаин Байханов

Второе направление – крупномасштабный ремонт тепловых сетей, как внутриквартальных, так и магистральных.

"Соответственно, возникает большой масштаб работы, который разделили на два. Первая часть работы – весной провели гидрогеологические испытания высоким давлением. Самые уязвимые места теплосетей были повреждены, что внутриквартальных, что магистральных. Выявлено было порядка 200 повреждений, которые были полностью устранены. На сегодняшний день мы готовы ко вторым, осенним испытаниям, которые будут в сентябре этого года". Асаин Байханов

Третье направление – ремонт на самой ТЭЦ.

"Работа разделена таким образом, что на Экибастузской ТЭЦ находится 10 котлоагрегатов: 5 из них – энергетические и 5 – водогрейные. По пяти водогрейным котлам ремонтные и демонтажные работы завершены. На сегодняшний день материалы поэтапно получаем. Идут сборочные и монтажные работы. Данная работа будет завершена поэтапно". Асаин Байханов

Что касается четвертого направления, то первая часть котлов будет готова до начала отопительного периода.

"Вторая часть котлов, которая является резервной, будет включаться в сентябре, октябре, ноябре. Для полноценного функционирования города даже в сильный мороз (37-40 градусов мороза) необходимо, чтобы на ТЭЦ работали четыре водогрейных котла и два энергетических котла. Тем самым четыре котла мы планируем, что будет в резерве". Асаин Байханов

Пятое направление – работа по подготовке многоквартирного жилого фонда.

"Как вы знаете, у нас обслуживающие компании не всегда качественно готовят многоквартирные жилые дома к отопительному сезону. В Экибастузе 690 многоквартирных жилых домов, мы определили 184 многоквартирных жилых дома, которые не обслуживаются КСК, не имеют управляющей компании ни в форме ОСИ или простого товарищества. По ним между промышленными предприятиями данный пул домов разделен, и они нам помогают". Асаин Байханов

По словам акима области, впервые за последние 10 лет из 690 домов, которые имеются в Экибастузе, фактически 570 получили акты готовности к зимнему отопительному периоду.

"Это основные направления, по которым мы работаем. Тепловые сети требовали обновления, поэтому четыре магистральные сети реконструируем. По ним работы уже на 60 процентов завершены. Думаю, до конца июля мы завершим две магистрали, а 20 августа завершим остальные две. Там работаем с опережением графика. Подготовительную работу мы начали еще в марте, когда закупали все необходимые материалы". Асаин Байханов

В заключении аким заверил, что экибастузцы будут с теплом.