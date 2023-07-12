Абайская область показала наилучшие показатели развития по стране

На заседании правительства по итогам социально-экономического развития за I полугодие 2023 года министр нацэкономики Алибек Куантыров выделил ряд областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста. Абайская область имеет качественные показатели по ряду направлений.

Успехи отмечены в темпах роста инвестиций, обрабатывающей промышленности, в строительном секторе и сельском хозяйстве.

"По всем экономическим показателям положительный рост отмечается в 6 регионах – в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также в городах Алматы и Шымкент". Алибек Куантыров

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Наиболее высокие темпы роста инвестиций отмечают в Абайской области. Рост составил 54,2%. Приток инвестиций вырос в таких направлениях, как транспорт и складирование, торговля, сельское хозяйство, образование и промышленность.

Положительные темы роста сохраняет и обрабатывающая промышленность региона. Одни из лучших показателей объемов производства также отмечены в Абайской области – 19% роста.

Отличился регион и по показателям строительного сектора. По росту строительно-монтажных работ область заняла второе место после Жетысуской области (66,1%). Кроме того, отмечается и рост ввода жилья в эксплуатацию – 30,7%.

"За январь-июнь 2023 года введено более 7,4 млн кв. м жилья, что на 11,8% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Алматы, Шымкент, а также в Улытауской и Абайской областях", - проинформировал глава МНЭ.

Также необходимо выделить успехи в сфере сельского хозяйства. Здесь экспертами отмечается рост в 3,2%.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Для дальнейшего роста акимат Абайской области сосредоточится на обеспечении своевременного сбора урожая и эффективного сезона строительных работ, активном привлечении инвестиций и непрерывности экспорта, мониторинге цен на социально значимые продтовары и реализации соответствующих стабилизирующих мер, а также на поддержке постоянной и временной занятости населения.