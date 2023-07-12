В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о тревожном росте преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, проявляющихся в периодическом осквернении Священного Корана в некоторых европейских и других странах, сообщает Zakon.kz.

По словам Тюрка, надругательство или разрушение убеждений может привести к поляризации общества и обострению напряженности. А дискуссия в ООН вызвана недавними случаями сожжения Корана, который является основой веры для более чем миллиарда людей.

"Эти и другие инциденты, как представляется, были произведены для того, чтобы выразить презрение и разжечь гнев, вбить клин между людьми и спровоцировать, превратив различия во взглядах в ненависть и, возможно, насилие. Поэтому первое, что я хочу сказать: отбросив на время вопрос о том, что по закону допустимо, а что нет, и независимо от собственных религиозных убеждений или их отсутствия, люди должны действовать с уважением к другим. Ко всем другим". Фолькер Тюрк

Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул, что вандализм в отношении религиозных объектов, уничтожение икон, священных для верующих текстов и предметов религиозного культа на протяжении веков использовались для оскорбления и провоцирования людей.

"Для меня очевидно, что высказывания и подстрекательства в адрес мусульман, исламофобия, антисемитизм, действия и высказывания, направленные против христиан или таких меньшинств, как ахмадиты, бахаи или езиды, являются проявлением крайнего неуважения. Они оскорбительны, безответственны и ошибочны". Фолькер Тюрк

Он подчеркнул, что политические и религиозные лидеры должны сыграть важную роль, четко, твердо и незамедлительно выступив против неуважения и нетерпимости не только к своим собственным общинам, но и к любой группе, подвергающейся нападкам.

На заседании совета приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг. Представители 28 стран проголосовали "за". 12 стран (Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Великобритания и США) — "против". Семь делегаций воздержались.