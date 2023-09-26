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Законодательство РК

Как в Казахстане: в Индии за женщинами закрепили треть мест в парламенте

Парламент в Индии Фото: pixabay
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк поприветствовал принятие в Индии нового законопроекта, согласно которому за женщинами будет закреплена треть мест в национальном парламенте и парламентах штатов, сообщает Zakon.kz.

Этот законопроект приняли обе палатами парламента Индии. Он конституционно закрепит представительство женщин в парламенте и станет преобразующим шагом в деле обеспечения права женщин на участие в общественной жизни и гендерного равенства в Индии, сообщает Центр новостей ООН.

Законопроект требует ратификации не менее чем 50% штатов. Фолькер Тюрк призвал их поддержать эту инициативу.

В своем заявлении Верховный комиссар призвал парламентариев всего мира принять законодательные меры, включая, при необходимости, гендерные квоты, для того, чтобы обеспечить женщинам право голоса в политическом процессе наравне с другими.

Главный правозащитник ООН подчеркнул важность создания благоприятных условий для участия женщин из всех слоев общества в политической жизни.

"Это важный шаг на пути к реализации Целей устойчивого развития, а также обязательств Индии по Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин".Фолькер Тюрк

В 2020 году на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Конституционный закон "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан". 

Тогда определили квоту в размере не менее 30% для женщин в Парламенте. 

20 сентября 2023 года президент Токаев выступил в Генассамблее ООН. Там он заявил, что Казахстан добился значительного прогресса в достижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и девочек.

В стране ввели 30%-ю квоту для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями в избирательных партийных списках. Это позволит им более активно и на равных участвовать в политической жизни страны.

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