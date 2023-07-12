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Курс доллара продолжает снижаться на торгах 12 июля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 440,55 тенге, снизившись на 0,60 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 61,11 тенге (-0,13).

Курс евро установлен Нацбанком в 485,4 тенге, рубля – 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-446,5 тенге, евро – по 486,5-491 тенге, российские рубли – по 4,83-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 12 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,15% и составила 79,52 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август стали дороже на 0,19%, до 74,97 доллара за баррель.

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Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 июля

Лариса Черненко
KASE
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