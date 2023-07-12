Глава комитета Минкультуры получил новую должность

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов получил новую должность. Он стал президентом Ассоциации Qazaq Kuresi. Об этом 12 июля корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Его представили в ходе заседания членов Ассоциации Qazaq Kuresi, которое прошло в Астане.

"Ербол Мырзабосынов – мастер спорта международного класса по казакша курес, заслуженный тренер. Он стоял у истоков создания Ассоциации Qazaq Kuresi, был генеральным директором. Под его непосредственным руководством были утверждены единые правила казакша курес на территории страны и на международной арене. Казакша курес вошел в состав Объединенного мира борьбы. Под эгидой UWW впервые прошел чемпионат мира по этому виду спорта среди трех возрастных групп". Пресс-служба МКС РК

Фото: пресс-служба МКС РК

В свою очередь Ербол Мырзабосынов заявил, что ассоциация будет продолжать работу по унификации правил и международному признанию казакша курес.

"Глава государства ранее отметил, что казакша курес – один из доступных видов спорта, не требующий больших затрат и играющий важную роль в воспитании подрастающего поколения. Как дзюдо для Японии, эта дисциплина должна стать одним из брендов, представляющих Казахстан на международной арене. Например, узбекский кураш входит в программу Азиатских игр и дает возможность Узбекистану претендовать на медали в семи весовых категориях. Если казакша курес удастся добиться того же, то это, безусловно, повысит престиж нашего спорта", – подчеркнул новый президент Ассоциации Qazaq Kuresi.

Кроме того, член бюро UWW Мария Родика Якшы на заседании сообщила, что казакша курес был включен в программу World Combat Games – всемирных соревнований между представителями спортивных единоборств и спортивных боевых искусств.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

2009-2014 годы – преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета (Семей). 2006-2018 годы – тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта". 2018-2020 годы – директор спортивного клуба "Кызылжар Арландары". 2020-2021 годы – управляющий директор Ассоциации Qazaq Kuresi. 2021-2023 годы – ректор Академии физической культуры и массового спорта.

Должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК занимает с февраля 2023 года.