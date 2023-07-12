Психолог объяснила, почему хочется плакать "просто так"

Психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова отмечает, что меланхоличный настрой периодически накатывает на многих людей, сообщает Zakon.kz.

Слезы, как отмечает специалист, бывают разные.

Иногда это маска, которую надевает человек, чтобы что-то показать окружающим и получить определенную реакцию.



Когда человеку действительно больно, то плакать полезно, говорится в публикации АиФ.

Слезы в такой ситуации расцениваются как обезболивающее. Поплакал – и боли меньше. Со слезами происходит освобождение: "Поплачь, легче станет", – верное утверждение.

Василькова уточняет, что в этот момент уходят негатив, неприятные чувства, тяжесть на душе.

"Когда они выходят со слезами, с ними не надо больше носиться, и человек быстрее принимает конструктивные решения. Поэтому, если появляется настроение "поплакать", стоит ему поддаться и освободить себя от накопившегося напряжения. Слезы – это еще и естественная реакция организма на боль. Важно не сдерживать слезы и тем самым не блокировать боль". Татьяна Василькова

Эксперт уверена, что запрещать плакать нельзя.

Когда человеку запретили плакать, например, используя мантру "мальчики не плачут", то он вынужден подавить свои чувства. Когда человек запрещает себе чувствовать, он не живет на 100%. Но разве такой судьбы хотели бы все для себя или своих детей?



"Не плакать опасно. Человек думает, что, заблокировав боль, ее у него нет. Это иллюзия. Боль есть, и она копится в теле. Позже выражаясь в болезнях, взявшихся из ниоткуда. Доктор: "Все анализы в норме. И МРТ тоже, нет причин, почему у вас болит спина". В непонятных болезнях или смертях: "Молодой человек, всего 39 лет, и вдруг инфаркт. Его недавняя кардиограмма была хорошей". Татьяна Василькова

Что помогает экологично для организма прожить боль и слезы?

Признание самому себе и лучше вслух: "Мне больно". Дыхание. Возможность глубоко дышать. Время. Боль, как пена в ванне, – ее много, она может сначала переваливаться за края, но требуется немного времени, и пена оседает и исчезает. Поговорка "утро вечера мудренее" об этом.

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