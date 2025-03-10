Почему мужчины исчезают после первого свидания, объяснила психолог

Психолог перечислила несколько причин того, почему мужчины могут медлить с ответом на сообщения в начале отношений или надолго исчезают после первого свидания, сообщает Zakon.kz.

По мнению кризисного психолога Милены Рижской, такие ситуации довольно типичны и не всегда в этом виновата женщина. Об этом специалист рассказала в интервью aif.ru.

Рижская отметила, что ситуация, когда после первого свидания или в процессе общения мужчина резко перестает отвечать на сообщения, кажется странной и неприятной. В первую очередь женщина начинает задавать вопросы себе, размышляя о том, что в ее поведении могло инициировать молчание. Психолог подчеркивает, что не всегда причина кроется в этом. Чаще всего внезапное исчезновение из информационного пространства случается в начальной стадии отношений.

"Если отстранение происходит на этом этапе, следует проанализировать предшествующие события, разговор, темы, которые обсуждались. Возможно, произошло недопонимание и стоит поинтересоваться, что случилось. А может, вам только показалось, что симпатия взаимная, и мужчина изначально не планировал ничего серьезного", – говорит специалист.

Рижская отмечает, что, возможно, мужчина изначально не был настроен на серьезные отношения. Она добавляет, что женщины часто склонны романтизировать, фантазировать и выдавать желаемое за действительное.

"Иллюзия симпатии со стороны мужчины, которой на самом деле нет, может заставить женщину быть навязчивой: часто писать, интересоваться делами, предлагать совместный досуг. Зачастую разовые встречи не означают для мужчины ничего серьезного, в отличие от женщины, которая может считать такой формат общения зарождением романтических отношений. Для мужчины, который изначально не настроен на серьезные отношения, такое поведение является потенциально опасным, в этом случае он резко дистанцируется", – говорит Рижская.

Еще одной причиной подобного поведения психолог считает тактику эмоциональных качелей, которую может применять потенциальный партнер.

"Желание держать ситуацию под контролем и подогревать женский интерес – один из способов мужской манипуляции. Уверенный в себе человек этот план быстро раскусит и вряд ли продолжит отношения, а человек с невротическим типом личности увязнет в таких отношениях очень глубоко, догоняя, ожидая, доказывая свою значимость партнеру и добиваясь ответных чувств", – объясняет Рижская.

Она добавляет, что для тактики эмоциональных качелей характерно несколько признаков: во-первых, мужчина резко пропадает, потом снова появляется, и так происходит с определенной периодичностью; во-вторых, мужчина делает вид, что ничего не произошло, выдавая это за норму.

Третьей причиной подобного поведения, по мнению психолога, может быть наличие у мужчины жены или возлюбленной.

"Мужчины часто проявляют знаки внимания, будучи в отношениях с другой женщиной. Наличие жены или девушки не всегда служит барьером к комплиментам, подаркам и совместному времяпрепровождению с другими. Для девушки такое внимание будет означать зарождение отношений, а вот для мужчины – ничего серьезного", – предупреждает специалист.

Как правило, одним из признаков, что у мужчины кто-то есть, является его странное непостоянство. На него никогда нельзя рассчитывать, он регулярно занят, особенно по вечерам и по выходным. Если такая ситуация постоянна и каждый раз мужчина находит оправдание, почему по вечерам и выходным он не смог ответить, существует большая вероятность, что у него кто-то есть.

Четвертой причиной того, что мужчина часто молчит и не спешит отвечать на сообщения, может быть банальная занятость.

"Женщины нередко ждут оперативной реакции на свои сообщения, воспринимая молчание за игнорирование и равнодушие. Следует успокоиться и объективно оценить: насколько долго мужчина не отвечает, в каких отношениях вы находитесь. Возможно, он и правда очень занят или вовсе не любит писать текстовые сообщения", – говорит Рижская.

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