96 свертков с наркотиками изъяли у закладчика в Костанайской области

Сотрудники УПН Костанайской области задержали закладчика, при котором было почти 100 упаковок наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

23-летнего жителя города Рудного задержали в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2023", передает пресс-служба ДП Костанайской области.

У подозреваемого изъято 96 свертков "PVP". В дальнейшем при осмотре гаража дополнительно изъято еще 65 свертков "синтетики". Общий вес наркотических веществ составил более 50 г.

Подозреваемому грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК. По предварительным данным, закладчик распространял наркотики через Telegram-канал и делал закладки не только в Рудном, но и в городе Лисаковске.



