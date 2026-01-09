#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
508.91
594.36
6.33
Происшествия

Больше 20 свертков мефедрона изъяли у наркозакладчика в Алматы

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 18:42 Фото: primeminister.kz
Алматинские полицейские задержали закладчика наркотиков. У него обнаружили крупную партию запрещенного вещества, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего местного жителя. При обыске у него изъяли 25 подозрительных свертков, рассказали в пресс-службе МВД 9 января 2026 года.

Судебно-химическая экспертиза прояснила: изъятое является синтетическим наркотиком – мефедроном. Установлено, что задержанный выполнял функции так называемого наркозакладчика. Он признался: на противозаконную работу устроился через интернет, а оплату получал онлайн-переводами.

Следователи завели уголовное дело, подозреваемого поместили под стражу. Полицейские продолжают поиск организаторов, работодателей и других причастных к этому преступлению.

"Работа по выявлению и пресечению деятельности наркосбытчиков, в том числе лиц, вовлеченных в распространение наркотиков через интернет, ведется на системной основе. Мы последовательно выходим не только на исполнителей, но и на организаторов преступных схем. Каждый такой факт находится на особом контроле", – подытожил начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Мурат Жумабаев.

Ранее Zakon.kz сообщил, что полицию Алматы возглавил новый руководитель.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
23-летнего парня задержали в Актау за хранение 1500 доз мефедрона
20:37, 24 октября 2023
23-летнего парня задержали в Актау за хранение 1500 доз мефедрона
Жителя Абайской области задержали в Атырау за хранение 1500 доз мефедрона
17:01, 26 июля 2023
Жителя Абайской области задержали в Атырау за хранение 1500 доз мефедрона
15 свертков с белым порошком нашли у жителя Жанаозена
10:22, 25 марта 2025
15 свертков с белым порошком нашли у жителя Жанаозена
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: