Больше 20 свертков мефедрона изъяли у наркозакладчика в Алматы

Алматинские полицейские задержали закладчика наркотиков. У него обнаружили крупную партию запрещенного вещества, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего местного жителя. При обыске у него изъяли 25 подозрительных свертков, рассказали в пресс-службе МВД 9 января 2026 года.

Судебно-химическая экспертиза прояснила: изъятое является синтетическим наркотиком – мефедроном. Установлено, что задержанный выполнял функции так называемого наркозакладчика. Он признался: на противозаконную работу устроился через интернет, а оплату получал онлайн-переводами.

Следователи завели уголовное дело, подозреваемого поместили под стражу. Полицейские продолжают поиск организаторов, работодателей и других причастных к этому преступлению.

"Работа по выявлению и пресечению деятельности наркосбытчиков, в том числе лиц, вовлеченных в распространение наркотиков через интернет, ведется на системной основе. Мы последовательно выходим не только на исполнителей, но и на организаторов преступных схем. Каждый такой факт находится на особом контроле", – подытожил начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы Мурат Жумабаев.

