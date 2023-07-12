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"Астана" не смогла обыграть "Динамо" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Победа ЛЧ Фото: Instagram/fca.astana
12 июля футбольный коллектив "Астана" стартовал в новом сезоне самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Столичная дружина в первой игре сыграла вничью с тбилисским "Динамо" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

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До отказа заполненный стадион "Астана Арена" уже с первых секунд поединка стал свидетелем яростных атак хозяев поля. Столичные футболисты раз за разом угрожали воротам гостей, за первые 10 минут могли отличиться Марин Томасов, Алекса Аманович и Абат Айымбетов. Но в этих ситуациях фортуна была на стороне грузинского коллектива.

И все же 11-я минута матча стала радостной для казахстанских болельщиков, а порадовал их лидер "Астаны" Абат Айымбетов, который забил первый гол столичной дружины в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Плюс вывел свою дружину вперед – 1:0 – в противостоянии с "Динамо". 

Далее игра шла в спокойном темпе с редкими атаками хозяев арены. В конце первого тайма грузинские футболисты дважды имели шанс сравнять результат: в первом случае вратарь астанчан Чондрич спас свою команду, а в другой ситуации штанга помогла подопечным Григория Бабаяна.  

Но все же "Динамо" добилось своей цели уже в начале второго тайма. Восстановил равновесие игрок гостей Габриэль Сигуа – 1:1.  

Футбол Гол Динамо

Фото: Instagram/fcdinamotbilisi

Ничейный результат продержался до финального свистка. Ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между "Астаной" и "Динамо" пройдет в Тбилиси 19 июля, начало – в 22:00.

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