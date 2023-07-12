Врач рассказал о влиянии водки на разные отделы мозга

Российский хирург Хирург Умнов рассказал, что главный компонент водки – этанол – поражает отделы мозга, ответственные за память и дыхание, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, этанол поражает гиппокамп, нарушая память человека. Кроме того, при губительном воздействии на гипоталамо-гипофизарную систему страдает гормональный баланс, пишет News.ru.

"Воздействие на мозжечок приводит к потере чувства равновесия", – также сказал хирург.

Кроме того, повреждение этанолом еще одного отдела, продолговатого мозга, добавил Умнов, влияет на терморегуляцию, сердцебиение, дыхание и может привести к печальным последствиям.

Врач отметил, что отравление этанолом коры больших полушарий ведет к нарушению памяти, речи и интеллекта.

Он подытожил: вызывая сужение сосудов головного мозга, алкоголь повышает риск склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образования тромбов, что может привести к инсульту.

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