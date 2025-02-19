Врач рассказала, полезно ли при ОРВИ обтираться водкой

Российский терапевт Светлана Бурнацкая опровергла эффективность лечения ОРВИ с помощью алкоголя или обтираний водкой, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она подчеркнула, что такие народные методы не только не способствуют выздоровлению, но и могут навредить организму.

По словам врача, алкоголь не уничтожает вирусы и бактерии, а напротив – ослабляет иммунную систему и способствует обезвоживанию, что ухудшает течение болезни. Особенно опасно использовать спиртосодержащие средства для лечения детей, так как этанол, проникая через кожу, способен вызвать отравление или аллергическую реакцию.

Еще одним сомнительным методом лечения простуды Бурнацкая назвала ингаляции над картошкой. Она отметила, что горячий пар не устраняет инфекцию, а лишь временно маскирует симптомы. Более того, такие процедуры могут привести к ожогам слизистой и дыхательных путей.

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