Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Филипп Киркоров снова шокировал подписчиков дерзким образом

Филипп Киркоров снова шокировал дерзким образом своих подписчиков Фото: Instagram.com/fkirkorov/
Король российской эстрады Филипп Киркоров снова вызвал гнев пользователей сети своими новыми нарядами. Он опубликовал фото в в футболке с изображением иконы, сообщает Zakon.kz

Артист появился на публике, надев футболку бренда Dolce&Gabbana с изображением иконы Богоматери.

Образ с брендовой футболкой Киркоров дополнил джинсами с аппликациями, ботинками со вставками, беретом и солнцезащитными очками. В таком виде певец появился на показе Dolce & Gabbana в Италии.

Подписчики Instagtam в негодовании. "Совсем обезумил, образ Божией Матери одел мало вопросов к нему о съемках на кресте", "Ужас. Иконы на рубашках. Кощунство. Предательство. Неуважение к церкви и религии, ко всему святым. Вам что моделей, красоток мало. Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало. Ходить красоваться и издеваться над святыми ликами. Прекратите. Бога с вами нет певец Киркоров. Обижаете всех-всех", - написали комментаторы под фото Киркорова.

Однако были и такие, кто оценил наряд: "Этот человек по имени Филипп Киркоров останется в истории как самый экстравагантный, самый стильный, самый необычный, самый талантливый певец", "Очень масштабно, колоритно и красиво! Ну а Вы, Филипп, каждый вечер уникальны!".

Ранее Киркорова уже обвиняли в кощунстве когда он на концерте в Кремлевском дворце исполняя песню "Мария Магдалена" забрался на поваленный христианский крест и танцевал на нем. Позже он извинился за тот поступок.

Читайте также

Объявлены номинанты телепремии "Эмми-2023"

Бритни Спирс выпустит мемуары

Экс-солистка группы "Тату" стала мамой второй раз

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления