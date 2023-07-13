Филипп Киркоров снова шокировал подписчиков дерзким образом

Король российской эстрады Филипп Киркоров снова вызвал гнев пользователей сети своими новыми нарядами. Он опубликовал фото в в футболке с изображением иконы, сообщает Zakon.kz

Артист появился на публике, надев футболку бренда Dolce&Gabbana с изображением иконы Богоматери.

Образ с брендовой футболкой Киркоров дополнил джинсами с аппликациями, ботинками со вставками, беретом и солнцезащитными очками. В таком виде певец появился на показе Dolce & Gabbana в Италии.

Подписчики Instagtam в негодовании. "Совсем обезумил, образ Божией Матери одел мало вопросов к нему о съемках на кресте", "Ужас. Иконы на рубашках. Кощунство. Предательство. Неуважение к церкви и религии, ко всему святым. Вам что моделей, красоток мало. Зачем Пресвятую Деву клеить куда попало. Ходить красоваться и издеваться над святыми ликами. Прекратите. Бога с вами нет певец Киркоров. Обижаете всех-всех", - написали комментаторы под фото Киркорова.

Однако были и такие, кто оценил наряд: "Этот человек по имени Филипп Киркоров останется в истории как самый экстравагантный, самый стильный, самый необычный, самый талантливый певец", "Очень масштабно, колоритно и красиво! Ну а Вы, Филипп, каждый вечер уникальны!".

Ранее Киркорова уже обвиняли в кощунстве когда он на концерте в Кремлевском дворце исполняя песню "Мария Магдалена" забрался на поваленный христианский крест и танцевал на нем. Позже он извинился за тот поступок.