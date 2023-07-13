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Сколько мусора вывозят ежедневно с берегов озера Алаколь

Сколько мусора вывозят ежедневно с берегов озера Алаколь Фото: Zakon.kz
В акимате области Абай рассказали, что ежедневно с берегов озера Алаколь вывозится по 10 тонн мусора, сообщает Zakon.kz

Как отметили в акимате, отдыхающие буквально завалили Алаколь мусором. 30 рабочим по 3 раза в день приходится очищать 3,8 км береговой линии, "Арбат", набережную, тротуары и обочины зоны отдыха от мусора и бытовых отходов

В летний туристический сезон санитарной очисткой на берегу озера занимается государственное коммунальное предприятие "Маканчи" акимата Урджарского района области Абай. 

Для поддержания чистоты на набережной дополнительно приобретено 200 мусорных баков. Ежедневно с берега озера вывозится около 10 тонн твердых бытовых отходов.

"На берегу Алаколя со стороны области Абай каждый день отдыхают 15-20 тысяч человек. В прошлом году за весь туристический сезон на озере побывало более 1 миллиона человек. А в этом году количество отдыхающих казахстанцев и гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья, по прогнозам, превысит прошлогодний показатель", - сообщили в акимате.

Ранее еще в начале июня мы давали информацию о том, что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки.

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