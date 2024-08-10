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Туристы упали в воду с катамарана на озере Алаколь

Озеро Алаколь, пляж, зона отдыха на озере Алаколь, зоны отдыха на озере Алаколь, базы отдыха на озере Алаколь, база отдыха на озере Алаколь, отдых, туризм, лето, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:27 Фото: primeminister.kz
Утром 10 августа четыре человека на озере Алаколь упали в воду с катамарана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, отдыхающие не справились с управлением плавсредством. Спасатели помогли им выбраться из воды и доставили на берег. В медицинской помощи не было необходимости.

Также 10 августа на территории зоны отдыха в с. Акши Алакольского района загорелся дом отдыха. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 07:27

Фото: пресс-служба МЧС РК

9 августа в Алматы восьмилетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на третьем этаже.

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