Туристы упали в воду с катамарана на озере Алаколь

Утром 10 августа четыре человека на озере Алаколь упали в воду с катамарана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, отдыхающие не справились с управлением плавсредством. Спасатели помогли им выбраться из воды и доставили на берег. В медицинской помощи не было необходимости.

Также 10 августа на территории зоны отдыха в с. Акши Алакольского района загорелся дом отдыха. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован на площади 400 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

9 августа в Алматы восьмилетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на третьем этаже.