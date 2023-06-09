Что ждет туристов на Алаколе и на сколько подорожали путевки

До официального открытия туристического сезона на озере Алаколь в Жетысуской области остается чуть меньше недели. Места в пансионатах еще остались, но многие отдыхающие бронируют номера еще в январе. Местные чиновники уверены, что в этом году озеро посетит в два раза больше туристов.

Корреспонденты Zakon.kz отправились к самому уникальному озеру еще до приезда отдыхающих, чтобы оценить все особенности национального туризма и подсчитать, во сколько в этом сезоне казахстанцам обойдется тур на Алаколь. Но начнем с того, как образовалось озеро, и напомним о целебных качествах воды.

Озеро Алаколь является вторым по величине среди внутренних водоемов Казахстана и единственным глубоководным среди бессточных озер страны. Глубина его достигает 54 метра, имеет длину 102 километра и ширину 52 километра. В него впадает более 15 притоков, в том числе река Эмель. Температура воды в летний период достигает 24-26 градусов.

Но больше всего Алаколь славится своими лечебными свойствами и благоприятной энергетикой. Туристы отмечают кристально чистую воду, которая буквально завораживает, а черная галька приятно шуршит под ногами отдыхающих. Стоит отметить, что вода в озере соленая, морская. Эксперты говорят, что состав воды имеет хлоридно-натриевый характер, по химическому составу она сравнима с водами Черного моря и включает в себя почти всю таблицу Менделеева, кроме йода, что способствует лечению многих заболеваний.

Истинные знатоки приписывают Алаколю исключительно целебные свойства. Еще одним плюсом считаются сероводородные грязи, сухой чистый степной воздух, насыщенный минеральными солями.

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

Дорога, дорога, осталось немного

Сейчас добраться до озера Алаколь можно тремя способами: на самолете, поезде и на машине. Последний вариант самый оптимальный. Из Алматы до курортного поселка Акши дорога займет чуть больше пяти часов. Практически вся трасса уже отремонтирована и по ней можно двигаться со средней скоростью 100 км/ч. Но все же на некоторых участках водителям стоит быть повнимательнее и даже снизить скорость, там до сих пор идут дорожные работы.

В свою очередь водители отмечают, что по новой трассе пока нет ни одного придорожного сервиса. Чтобы перекусить или заправиться, придется заезжать в населенные пункты, как правило, от трассы они в нескольких километрах.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для тех, кто ценит комфорт и не хочет несколько часов трястись в дороге, власти с начала туристического сезона запускают к озеру Алаколь регулярные авиарейсы из Алматы, Астаны, Семея и Талдыкоргана. К слову, эти направления не так давно было решено субсидировать из бюджета, и в среднем цена билета в один конец начинается от 10 тысяч тенге. Также до Алаколя можно добраться на поезде. Всего будет курсировать 11 маршрутов из столицы, Алматы, Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Чиновники рассказали, что в прошлом году железнодорожным транспортом доставили больше 240 тысяч пассажиров, в этом сезоне эту цифру планируют увеличить. Что касается билетов, то их сейчас продают от 4 тысяч тенге.

Цены, сервис и развлечения

Власти Алакольского района рассказывают, что сейчас на прибрежной территории работает 290 пансионатов и турбаз. Цены в среднем начинаются от 15 тысяч тенге за двухместный номер. Питание в сумму не входит, как и развлечения, которых здесь практически нет. Местные говорят, что это еще адекватная цена, есть базы, где ценник гораздо выше при тех же условиях. Но уже скоро и этих номеров может не быть в наличии. В пик сезона туристы заселяются даже за несколько километров от озера и готовы каждый день ездить на такси. Так, в прошлом году найти номер было невозможно даже в Ушарале.

Между тем предприниматели говорят, что в этом году были вынуждены на 30 процентов поднять цены за проживание и питание в пансионатах.

Но если вам все-таки удалось снять недорогой номер в местном пансионате, это не гарантия того, что ваш отпуск не будет испорчен бытовыми проблемами района. А именно, близ озера регулярно возникают проблемы с электричеством и водой. Это признает даже глава района.

"Проблемы решаем постепенно. К примеру, как вы заметили, в этом году решен вопрос с дорогами. Чтобы развивать туризм в районе озера Алаколь более активно, необходимо привлекать инвесторов, которые готовы вкладывать свои деньги в инфраструктуру и строить новые туристические объекты. Тогда развитие района, в принципе, пойдет быстрее". Даулет Жуландыков, начальник отдела предпринимательства Алакольского района

На коммунальные блага, а точнее, их регулярное отсутствие или нехватку жалуются и владельцы алакольских пансионатов. Они каждый год просят власти решить проблему, но пока дальше слов дело не идет. В итоге страдают все: бизнес, отдыхающие и чиновники.

"Чтобы полностью обеспечить водой мой отель, мне в сутки необходимо от 50 до 70 кубов воды. И подобный расход не только у меня. Водная магистраль эту потребность обеспечить не может. Единственный выход – строить свою автономную систему водоснабжения через скважины. Что все, в принципе, и делают. Так же и с электричеством. Практически у всех установлены генераторы. На моем объекте их два. Если произошло отключение электричества, генераторы включаются автоматически через 30 секунд. Гости, бывает, даже не замечают отключения. И заметьте, работа генератора, скважины и всех коммуникаций значительно повышает стоимость отдыха. Если бы со всеми центральными сетями все было в порядке, отдыхающим пришлось бы меньше тратиться". Андрей Попов, владелец гостиничного комплекса

Сложнее всего приходится мелким базам отдыха. Они не могут себе позволить покупку генераторов и бурение скважин. Зачастую отдыхающие в этих пансионатах вынуждены мириться со сложившейся ситуацией.

Непросто в курортной зоне и с продуктами. Почти большую часть продовольствия приходится везти из Алматы. Лишь какие-то группы товаров можно купить на местном рынке в Ушарале. Все это так или иначе повышает стоимость питания и проживания.

Сельский туризм

В целом, отдых на озере Алаколь многие туристы между собой называют "сельским". И этому есть объяснение. Курортный поселок Акши, который буквально вплотную примыкает к уникальному озеру, не может похвастаться хорошей инфраструктурой и досугом для отдыхающих. Парк, который построили два года назад, так и не могут открыть, а высаженные там деревья давно уже засохли. А вот власти во всем винят подрядчика.

Фото: Zakon.kz

Лишь ближе к озеру появляются небольшие тематические зоны отдыха, но многие находятся на территории пансионатов. А значит, воспользоваться ими могут только те, кто заселился в эту зону отдыха. Для других вход здесь заказан.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К слову, на таких зонах отдыха уже совсем другие цены. Стандартный номер на двоих с верандой обойдется от 20 тысяч тенге в сутки. Те, кто постоянно отдыхает на Алаколе, давно знают, где снимать недорогие номера, а некоторые из них даже торгуются с владельцами отелей. И получают хорошую скидку.

Фото: Zakon.kz

Пока на зонах отдыха только владельцы и персонал, гостей нет. Но мы поинтересовались у местных жителей, во сколько обойдется питание вне отеля. Итак, завтрак в небольших кафе в Акши в среднем туристу обойдется в сумму около 1200 тенге, за обед придется заплатить чуть больше (в районе 2500), а вот ужин подорожает примерно еще на 1000 тенге.

Фото: Zakon.kz В итоге поездка на двоих на Алаколь на 10 дней в среднем обойдется в районе 200-250 тысяч тенге. Такой чек мы подсчитали в Жетысуской области. Мы решили сравнить цены и сервис на том же озере, но уже с Абайской области, где основные базы находятся близ поселка Кабанбай.

"Дикий" отдых в прошлом



Собственно говоря, еще 10-12 лет назад на побережье Алаколя практически не было пансионатов и отелей, туристы ютились в палатках, в машинах. Самые состоятельные отдыхающие могли позволить себе арендовать юрту на несколько дней.

Сервис был тоже соответствующим: покупать еду у стихийных торговцев было опасно, такой перекус мог обернуться дизентерией или отравлением, а еще в районе ощущался острый дефицит пресной воды и полное отсутствие вдоль берега туалетов и душевых.

Фото: Zakon.kz

Сегодня побережье Алаколя в Урджарском районе Абайской области застроено многочисленными базами отдыха. В прошлом году их насчитывалось свыше двухсот, в этом открывается еще около 80 новых домов отдыха.

Средний суточный чек здесь составляет 13-14 тыс. тенге, хотя в прошлом году те же самые номера стоили на две тысячи дешевле. Однако, если позволяет кошелек, то можно найти дома отдыха, где суточное пребывание достигает 20 тысяч и выше.

Уровень комфортности у всех разный, так же как и количество мест. Самый маленький отель на Алаколе может принять одновременно 35 отдыхающих, ну а самый крупный – до 500 человек.

"Номер на средний чек в 13-14 тыс. тенге оборудован кондиционером, водонагревателем, холодильником, телевизором и чайником. Но удобства обычно общие на этаже. Зато питание включено в стоимость путевки". Куралай Толеуова, предприниматель

По ее словам, большая часть домов отдыха в новом сезоне подняли цены. И причин этому сейчас несколько: стремительный рост цен на продукты, а также рост тарифа за электроэнергию.

"Если в прошлом году яйцо стоило 30 тенге, то сейчас уже 60. В целом, цены на продукты питания выросли на 30%. Кроме того, значительно подорожали ГСМ и электроэнергия". Куралай Толеуова

Кроме того, местные ассенизаторы практически ежегодно поднимают цены на свои услуги. В прошлом сезоне откачать один септик стоило 8 тысяч тенге, а в этом году тариф увеличили еще на 4 тысячи. Вывозить нечистоты приходится в неделю по несколько раз. Владельцы пансионатов рассказывают, что к концу лета набегает внушительная сумма.

Отсутствием канализации проблемы не ограничиваются. Практически по всему побережью нет централизованного водоснабжения. А мощность электрических сетей такова, что за короткий сезон несколько раз бывают перепады напряжения, что приводит к тотальному выходу из строя дорогостоящей техники в гостиничных номерах.

"Из-за перепада напряжения в сети у нас в прошлом году сгорела микроволновка и другая мелкая техника. А вот у соседей одновременно сгорело несколько больших телевизоров". Куралай Толеуова

Берег "съедает" всё

Владельцы местных пансионатов жалуются, что здесь постоянно разрушается берег. Из-за этого за последние восемь лет серьезно пострадало несколько гостиничных комплексов.

"Только за последние несколько лет дом отдыха "Рассвет" лишился четырех корпусов, "Кайрат" – трех. Их просто смывает высокой волной. Вода наступает и разрушает все вокруг". Куралай Толеуова

О необходимости укрепления берега на Алаколе говорят уже несколько лет. Власти были уверены, что построенные волнорезы решат вопрос, но они не помогли. Теперь чиновники думают, как остановить разбушевавшееся озеро. А местным они пообещали, что в ближайшее время все сделают.

Дороги и инфраструктура

Как сообщил корреспонденту Zakon.kz директор Ассоциации индустрии туризма и отдыха Абайской области Аскар Садиков, добраться до Алаколя все еще тяжело – дороги до сих пор оставляют желать лучшего.

"Слишком долгий период заняли работы по ремонту дороги, и результаты пока не радуют отдыхающих". Аскар Садиков

Также он добавил, что не хватает необходимых инженерных сетей: электроэнергии, водоснабжения и системы водоотведения. Этот вопрос тоже нужно решать.

"Дело доходит до элементарного: недостаточно модульных туалетов. Не решены вопросы безопасности, в первую очередь, противопожарной, не говоря уже о работе спасателей и сотрудников полиции". Аскар Садиков

Фото: Zakon.kz

Дорожная карта в помощь

В областном акимате рассказали, что не так давно была принята Дорожная карта развития Урджарского района, в которую вошли 40 мероприятий, способствующих развитию инфраструктуры индустрии туризма.

"В рамках обеспечения энергоснабжения побережья озера Алаколь в соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы предусмотрено строительство высоковольтной линии мощностью 110 кВт от поселка Коктал до с. Кабанбай". Айдын Каримов, первый заместитель акима Абайской области

Кроме того, если эксперты посчитают целесообразным, на побережье, в местах общего пользования, установят около 500 уличных светильников на солнечных батареях мощностью 200 Вт. Как заверил Айдын Каримов, в текущем году на Алаколе в прежнем темпе продолжатся работы по благоустройству и озеленению курортной зоны.

К примеру, нынешним летом на улочках и в парках установили три стационарных и 15 модульных биотуалетов. Кроме того, как указали в ответе на запрос, "прорабатывается вопрос дополнительного обеспечения санитарно-гигиеническими узлами совместно с "Жасыл Даму".

Что касается ремонта дорог, ведущих к Алаколю, то в этом году продолжается реконструкция автодороги республиканского значения "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск". Кроме того, из средств областного бюджета запланирован средний ремонт дорог на побережье озера протяженностью 3,4 км на 149 млн тенге.





Фото: Zakon.kz

"Большой брат" и пожарное депо

Многие еще помнят, как прошлым летом часть пансионатов на Алаколе чуть не уничтожил крупный пожар. Тогда пламенем были объяты несколько крупных гостиничных комплексов. После жуткого происшествия вопросам обеспечения безопасности в курортной зоне уделяется особое внимание.

"Для обеспечения противопожарной безопасности на территории курортной зоны предусмотрен комплекс мероприятий. Прежде всего, реализация масштабного проекта по строительству пожарного депо в с. Кабанбай". Айдын Каримов

Кроме того, власти Абайской области намерены увеличить количество дежурных пожарных машин и персонал. Также для повышения оперативности реагирования противопожарных служб запланировано строительство пирсов для забора воды. Также на берегу Алаколя будут дежурить по шесть спасателей и для них установят несколько вышек.

Озеро надежды, имя назови

В свою очередь в туркомпаниях, которые уже несколько лет работают с местными пансионатами на Алаколе, отмечают, что желающих отдохнуть на берегу озера с каждым днем становится все больше – и поиск свободных мест может стать настоящим испытанием для туристов. Впрочем, специалисты говорят, что отсутствие дорог, сервиса и развлечений на Алаколе все равно не отпугнет отдыхающих. Ведь к озеру многие едут поправить здоровье. И это главное, из-за чего выбирают этот курорт.