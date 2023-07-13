Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе

Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе Фото: pixabay
Российский астролог Павел Глоба рассказал, у представителей каких трех знаков зодиака в ближайшие дни начнется белая полоса на работе, сообщает Zakon.kz

Так, у Раков хорошо пойдет работа с коллективом и выполнение общих задач.

Стрельцам нужно сосредоточиться на рабочих проектах и направить туда все свои силы, тогда успех не заставит себя долго ждать.

Козероги почувствуют прилив творческой энергии. Рожденным под этим созвездием необходимо использовать свою креативность во всех делах, чтобы добиться желаемого.

Ранее астрологи рассказали, кто в августе поправит свое материальное положение.

Читайте также

Сколько мусора вывозят ежедневно с берегов озера Алаколь

Экстренную посадку в Баку совершил лайнер Air Astana

В Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления