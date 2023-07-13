Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе

Российский астролог Павел Глоба рассказал, у представителей каких трех знаков зодиака в ближайшие дни начнется белая полоса на работе, сообщает Zakon.kz

Так, у Раков хорошо пойдет работа с коллективом и выполнение общих задач.

Стрельцам нужно сосредоточиться на рабочих проектах и направить туда все свои силы, тогда успех не заставит себя долго ждать.

Козероги почувствуют прилив творческой энергии. Рожденным под этим созвездием необходимо использовать свою креативность во всех делах, чтобы добиться желаемого.

Ранее астрологи рассказали, кто в августе поправит свое материальное положение.