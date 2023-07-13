100 человек тушат мусор на полигоне в Кокшетау

В Кокшетау 12 июля произошло возгорание мусора на полигоне ТБО, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, на автодороге Кокшетау – Омск более 100 человек тушат возгорание мусора на полигоне ТБО.

Как отметили в ведомстве, предварительная площадь возгорания – 3 га.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В тушении задействованы силы и средства ДЧС – 90 человек личного состава и семь единиц техники и 25 человек и 17 единиц техники МИО. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На данный момент возгорание не ликвидировано.

30 июня горел мусорный полигон в Актобе.