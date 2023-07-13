Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

100 человек тушат мусор на полигоне в Кокшетау

100 человек тушат мусор на полигоне в Кокшетау Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В Кокшетау 12 июля произошло возгорание мусора на полигоне ТБО, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, на автодороге Кокшетау – Омск более 100 человек тушат возгорание мусора на полигоне ТБО.

 Как отметили в ведомстве, предварительная площадь возгорания – 3 га.

горит мусор

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В тушении задействованы силы и средства ДЧС – 90 человек личного состава и семь единиц техники и 25 человек и 17 единиц техники МИО. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На данный момент возгорание не ликвидировано.

30 июня горел мусорный полигон в Актобе. 

Читайте также

Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрели в правительстве

Землетрясение ощутили жители села Курчум в ВКО

В лесах Павлодарской области тушат крупный пожар

Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления