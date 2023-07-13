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Яблоки и имбирь способны снизить аппетит

Яблоки и имбирь способны снизить аппетит Фото: pixabay
Гастроэнтеролог Алла Неруллина заявила, что существуют продукты, которые подавляют чувство голода и при этом приносят пользу организму, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Газетой.Ru" она уточнила, что богатые клетчаткой фрукты (например, яблоки) отлично притупляют чувство голода и являются очень полезными.

"Они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, помогают ему бороться с воспалительными процессами, а при регулярном употреблении справляются с запорами и дисбактериозом, нормализуют уровень сахара в крови".Алла Неруллина

Врач добавила, что большим содержанием клетчатки обладают и орехи, однако они являются калорийным продуктом, поэтому их можно употреблять в пищу в умеренном количестве.

"Имбирь как добавка к чаю или еде способствует снижению аппетита благодаря гингеролу – веществу, которое содержится в корневище имбиря в форме эфирного масла. Гингерол помогает снизить показатели лептина (гормон жировой ткани), что сказывается на снижении аппетита. Также зеленый чай и содержащийся в нем кофеин помогают снизить аппетит и способствуют хорошему метаболизму". Алла Неруллина

Кроме того, после употребления авокадо в сочетании с клетчаткой появляется чувство насыщения и снижается риск переедания.

Доктор заключила, что хорошее чувство насыщения дают яйца за счет большого количества легкоусвояемого белка.

Ранее врач рассказал о влиянии водки на разные отделы мозга. По его словам, главный компонент водки – этанол – поражает отделы мозга, ответственные за память и дыхание.

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