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Чем опасны яблоки, имбирь и кофе

Чем опасны яблоки, имбирь и кофе Фото: pixabay
Российский врач рассказал почему становятся опасными для здоровья яблоки, имбирь, кофе и ряд других продуктов и кому следует от них отказаться, сообщает Zakon.kz.

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале причины, по которым стоит отказаться от некоторых продуктах. Речь идет о гиперактивности мочевого пузыря, при котором человека сопровождает частое мочеиспускание.

При симптомах гиперактивного мочевого пузыря, ГАМП, специалист рекомендует отказаться от следующих продуктов.

Чай и кофе. Кофеин раздражает слизистую мочевого пузыря и имеет мочегонное действие. Поэтому при ГАМП рекомендуется отказаться от энергетических напитков – там тоже есть кофеин.

Газированные напитки. Особенно с сахаром: таких жидкостей можно случайно выпить слишком много, а это увеличит количество походов в туалет.

Молочные продукты могут иметь мочегонный эффект, поэтому не рекомендованы для диеты при гиперактивном мочевом пузыре, особенно по вечерам.

Спиртные напитки раздражают слизистые, нарушают водный баланс, имеют мочегонный эффект.

Некоторые растительные продукты – Часто раздражают слизистую, особенно если содержат кислоты. Это касается клюквы, имбиря, яблок, хурмы, мяты и ромашки.

Сахарозаменители, в том числе бескалорийные, тоже могут обладать мочегонными свойствами.

Цитрусовые и фреши также раздражают мочевой пузырь, что может вызвать болезненное и учащенное мочеиспускание.

Ранее врач Зухра Павлова заявила, что женщинам противопоказано поднимать тяжести, а для упражнений нужно использовать вес своего тела.

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