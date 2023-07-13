Конфликт с боксером Шуменовым в кафе: мужчина с ребенком оказался кыргызстанцем

В Астане экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов подрался с мужчиной с ребенком на руках. Сообщается, что пострадавший – гражданин Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 18 июня, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.

На кадрах видно, как боксер подходит к мужчине с ребенком. Между ними завязывается драка. По данным Sputnik Кыргызстан, пострадавший – кыргызстанец.

Прибывшая полиция не увидела состава преступления и не стала возбуждать дело. Замглавы МВД РК заявил, что в ходе драки ребенок не пострадал. Позже полицейские возбудили дело о хулиганстве. Начато служебное расследование в отношении участкового.

По словам Бейбута Шуменова, он узнал о том, что мужчина с ребенком из Кыргызстана, только в отделении полиции. По словам спортсмена, судмедэскпертиза определила, что пострадавший мужчина не получил ни легкого, ни среднего вреда своему здоровью из-за имеющихся телесных повреждений.

Инцидент произошел из-за конфликта детей на игровой площадке.