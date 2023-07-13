Как в Темиртау готовятся к зиме

В Темиртау Карагандинской области ведутся подготовительные работы на теплосетях к предстоящему отопительному сезону.

Сегодня в городе износ труб превышает 70%. В прошлом году в период отопительного сезона произошло около 400 аварий.

На сегодняшний день 4 магистрали, обеспечивающие жителей города металлургов теплом, охвачены ремонтными работами. В текущем году из 425 км будет отремонтировано 34 км. В целом износ снизится на 8%, сообщил аким города Темиртау Ораз Таурбеков.

Фото: Светлана Могай

"В 2023 году начали реализацию 6-ти крупных проектов на тепломагистралях, на которые выделено около 5 млрд тенге. Источником финансирования являются республиканский и местный бюджеты", – добавил он.

Фото: Светлана Могай

На тепломагистрали №1, расположенной по улице Республики, в прошлом году произошло несколько аварий, которые привели к проблеме теплоснабжения, в текущем году два участка ремонтируются подрядчиком ТОО "Компания НурайСтрой".

"Всего на проект заложено около 1 млрд 300 тенге. Он двухгодичный – до 2024 года. На сегодняшний день выполнены действия по прокладке 1 км трубы. Мы идем с опережением графика и до середины августа намерены закончить предстоящие работы. Нами применяются материалы отечественного производства, которые закупаются в Астане, гарантия на них составляет 30 лет", – отметил технический директор вышеназванной организации Ержан Молдыбаев.

Фото: Светлана Могай

В целом, проблема с теплоснабжением в Темиртау связана не только с изношенными сетями, но и с самими источниками теплоснабжения. Поэтому одним ремонтом труб не обойтись. Нужно обновлять теплоисточники – КарГРЭС-1 и ТЭЦ-2. Генерируемый ими объем тепловой энергии недостаточен для обогрева всех объектов города. Общий дефицит составляет 200 Гкал.

"Мы решаем эту проблему с нескольких сторон. Сейчас идет строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. Правда, пока с отставанием от графика. Проходит газификация частного сектора и отдельных юрлиц. Замена теплосетей снизит теплопотери, которые сегодня доходят до 30%. В 2024 году мы планируем начать строительство новой тепломагистрали – от КарГРЭС-1 до пересечения "Республики – Тулебаева", – поделился планами Ораз Таурбеков.