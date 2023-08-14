Зима не за горами: готова ли Алматинская ТЭЦ-2 к отопительному сезону
Журналист Zakon.kz отправился с департаментом Комитета по регулированию естественных монополий на городскую ТЭЦ. Алматинская ТЭЦ-2 имени Жакутова является крупнейшей тепловой станцией в Казахстане по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. Ее установленная электрическая мощность – 510 МВт, тепловая – 1411 Гкал/ч.
Фото: Zakon.kz
Износ оборудования на теплоэлетроцентрали тоже внушительный. ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1980 году, и на сегодня степень износа равна 72,4%.
Всего на станции восемь котлов и шесть турбоагрегатов. Большинство из них сейчас ремонтируют для поддержания состояния на должном уровне.
Фото: Zakon.kz
К слову, средние и текущие ремонтные работы на ТЭЦ-2 проводятся ежегодно, а капитальный – один раз в четыре года.
В настоящее время к отопительному сезону подготовлены пять котлоагрегатов. Ремонтные работы продолжаются еще на двух. На котлоагрегате №3 сейчас проводится капитальный ремонт с заменой поверхностей нагрева, а на котлоагрегате №4 текущие ремонтные работы.
Также закончился ремонт на четырех турбоагрегатах, и продолжается еще на двух.
"Суммарная мощность станции в данный момент – 200 МВт. Подпитка тепловых сетей – 3200 с температурой 66 градусов. Станция работает в штатном режиме", – заявил главный инженер ТЭЦ-2 Бауыржан Калиев.
Фото: Zakon.kz
Все ремонтные работы на ТЭЦ обещают завершить к 1 ноября.
"Несмотря на то, что отопительный сезон начнется 15 октября, для разворота циркуляции нам будет достаточно отремонтированного оборудования. В октябре мы развернем пять котлоагрегатов и порядка пяти турбоагрегатов. Этого хватит, чтобы обеспечить Алматы теплом", – объяснил Бауыржан Калиев.
Остальные котлы начнут поэтапно подключать к 15 ноября, чтобы в декабре станция работала в полном режиме.
Фото: Zakon.kz
Он заверил, что зимой в домах алматинцев будет тепло. Кроме того, жителям не стоит беспокоиться о возможных авариях и внештатных ситуациях на ТЭЦ, как это произошло в Экибастузе.
"Вы можете не переживать, мы над этим постоянно работаем", – подчеркнул Бауыржан Калиев.
Фото: Zakon.kz
Исполняющий обязанности главного инженера АО "Алматинские электрические станции" Алексей Скрябин рассказал, что в целом на ремонтные работы на ТЭЦ-2 в этом году выделили 6 млрд тенге, из этой суммы уже освоили 3 млрд тенге.
"Оборудование выработало свой парковый ресурс. Вы видели вскрытую турбину №1. Сейчас на ней как раз-таки проводятся мероприятия по продлению паркового ресурса. Благодаря этому мы еще можем использовать оборудование. Но если рассматривать следующие пять лет, то, возможно, остро встанет вопрос о вводе новых мощностей", – добавил Алексей Скрябин.
Фото: Zakon.kz
Сейчас ТЭЦ-2 работает на угле, но к 2026 году на территории энергокомплекса должны построить новую газовую станцию.
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