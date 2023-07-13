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Досаев: В отношении ТОО "Орхан" завели уголовное дело

Досаев: В отношении ТОО "Орхан" завели уголовное дело Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района сообщил, что одной из острых проблем района является некачественное оказание услуг по электро- и водоснабжению мкр. "Ерменсай" ТОО "Городское предприятие водоснабжения Водснаб", сообщает Zakon.kz.

Ранее данное предприятие называлось ТОО "Орхан".

По словам градоначальника, 20 июня Управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано уголовное дело по факту неправомерных действий со стороны предприятия.

"Оно периодически меняет свое название, мы сегодня находимся в постоянной гонке за ними. В результате проверок, проведенных в марте текущего года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий выявлены нарушения в деятельности этого предприятия. Соответственно, наложены штрафы в размере 120 млн тенге", – сказал Ерболат Досаев.

Он отметил, что после проведенных акиматом переговоров с 26 июня проводится работа по передаче на баланс города воздушных линий электроснабжения 4,4 км.

"Завершение планируется в августе 2023 года".Ерболат Досаев

Перебои с водой в вышеуказанном районе длятся несколько лет. Акимат Алматы с приходом Ерболата Досаева инициировал возобновление судебного процесса в отношении ТОО "Орхан". Но разбирательства по безвозмездной передаче инженерных коммуникаций на баланс города все еще продолжаются.

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Пользуясь правом, прописанным в п. 6 ст. 11 Закона РК "О естественных монополиях", предприятие постоянно меняет место регистрации с Алматы на Алматинскую область и Астану. Таким образом, ТОО "Орхан" избегает взаимодействия с контрольными и правоохранительными органами.

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