В Казахстане возобновят прием заявок по программе "Ұмай"

19 июля "Отбасы банк" возобновит прием заявок по женской ипотеке "Ұмай". Воспользоваться ею и купить жилье можно будет в любом городе Казахстана, за исключением Астаны, Алматы, Актау и Атырау. В этих городах лимит по покупке квартир уже исчерпан, сообщает Zakon.kz.

Жилищная программа кредитования "Ұмай" в Казахстане работает третий год. Это совместный проект "Отбасы банка" и Азиатского банка развития. В этом году на ее реализацию в рамках третьего транша было выделено 15,6 млрд тенге. Прием заявок стартовал 10 мая 2023 года и уже к обеду того же дня лимит выделенных денег был исчерпан.



Всего в этот день банк принял порядка 1000 заявок на сумму 15,6 млрд тенге.

"При подаче заявки на участие в программе клиент получает сертификат о предварительном одобрении займа на предполагаемую сумму покупки жилья. Эта сумма сразу же бронируется за клиентом. Срок действия такого сертификата – один месяц. За это время клиент должен найти жилье, сделать его оценку, подтвердить платежеспособность и начать оформлять кредит", – объяснили в "Отбасы банке".

Но не все клиенты использовали свой сертификат в срок. После истечения месяца он "сгорел". Возможно, некоторые клиенты решили повременить с покупкой квартиры, передумали или не нашли подходящую квартиру. При этом целый месяц деньги оставались забронированными за этими клиентами, в то время как другие желающие могли ими воспользоваться и уже приобрести свое жилье.

Так, из поданных в этом году заявок порядка 400 клиентов вовремя не использовали сертификат или вовсе аннулировали свои заявки.

При этом 570 участников программы "Ұмай" нашли подходящее жилье, оформили займы и уже отметили новоселье. Еще 32 заявки находятся в работе. Это значит, что в ближайшее время по ним будут выданы кредиты.

"Так как некоторые клиенты не воспользовались займами в рамках женской жилищной программы, то у банка оказались "свободными" 8 млрд тенге от третьего транша. Поэтому операторы контакт-центра обзвонили клиентов, которые ранее оставляли на сайте банка заявки для участия в программе "Ұмай", но не успели войти в пул участников. В результате было отобрано еще 188 человек на общую сумму кредитования 2 млрд тенге", – пояснили в "Отбасы банке".

Одна из таких счастливиц, кому позвонили менеджеры "Отбасы банка", жительница Караганды Инкар Альмагамбетова. Женщина работает учителем, совместно с супругом воспитывает двоих детей. По программе "Ұмай" семья приобрела трехкомнатную квартиру. Жилье расположено возле школы, что очень удобно для детей.

"Мы подавали заявку на участие в программе "Ұмай" 10 мая, но нам сообщили, что все средства уже распределены. А недавно нам позвонили из банка и сообщили, что мы можем участвовать в программе. Сначала не поверили, потому что сейчас очень много мошенников. А когда я сама позвонила в "Отбасы банк", эту информацию подтвердили, и, конечно, нашей радости не было предела". Инкар Альмагамбетова

Женщина отметила, что одобрение по кредиту в банке они получили достаточно быстро, а потом так же быстро нашли подходящую квартиру.

Сейчас дополнительно еще у 400 – 450 казахстанок есть возможность принять участие в программе "Ұмай". По данным на 13 мая 2023 года, в банке в рамках выделенного третьего транша остается еще 6 млрд тенге. Поэтому было принято решение возобновить в 9.00 19 июля 2023 года прием заявок по женской программе.

"У казахстанских женщин есть время подумать, соизмерить свои возможности и принять решение. Подать заявку можно будет в любом отделении "Отбасы банка". Важно знать, что приобрести жилье можно в любом городе страны, за исключением Астаны, Алматы, Актау и Атырау. Лимит по покупке жилья в этих городах уже исчерпан", – напомнили в "Отбасы банке".

По условиям АБР на приобретение жилья в Астане, Алматы, Актау и Атырау был определен лимит – не более 40% от общего количества выданных займов. И на сегодня необходимое количество займов для покупки недвижимости в этих городах уже выдано.

Оставшиеся 60% займов должны быть выданы женщинам для приобретения квадратных метров в областных центрах и небольших городах. Сделано это для того, чтобы поддержать жительниц страны, проживающих именно в регионах, и избежать диспропорции в кредитовании.

Условия программы "Ұмай" можно посмотреть на сайте банка.