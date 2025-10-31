Прием заявок на льготную ипотеку "Наурыз" стартует в Казахстане: названы условия
Об этом 31 октября 2025 года рассказали в Министерстве промышленности и строительства.
"Принять участие в программе могут все вкладчики "Отбасы банка", а также клиенты, имеющие депозит с накоплениями не менее 2 млн тенге и не владеющие жильем (в том числе члены их семьи) на протяжении последних пяти лет", – сообщили в ведомстве.
Процесс подачи заявок будет проходить полностью онлайн через платформу Baspana Market. Участникам нужно войти в личный кабинет, подать заявку и дождаться результатов. Подробная инструкция по подаче заявок размещена в актуальных сторис на странице банка в разделе "Наурыз".
Согласно условиям программы, первоначальный взнос составляет от 10% при покупке нового жилья с чистовой отделкой и от 20% – при покупке жилья без отделки или на вторичном рынке. Процентная ставка установлена на уровне 7% (ГЭСВ от 7,1%) для социально уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4%) – для остальных участников.
Максимальная сумма займа составляет до 30 млн тенге в регионах и до 36 млн тенге в Астане и Алматы. Срок кредитования – до 19 лет.
Приобрести жилье по программе можно на первичном рынке (новостройки) в Астане, Алматы и областных центрах. Для жителей моногородов и сельских населенных пунктов доступно жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Все объекты недвижимости подбираются через портал Baspana Market.
16 октября 2025 года правительство Казахстана на фоне сокращения предложений по ипотечным программам банками приняло решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. Объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза. Меру реализуют через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.
20 октября стало известно о возобновлении программы льготного ипотечного кредитования "Әскери баспана".