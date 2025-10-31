#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Прием заявок на льготную ипотеку "Наурыз" стартует в Казахстане: названы условия

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 10:31 Фото: freepik
С 3 ноября по 1 декабря 2025 года в Казахстане будет идти прием заявок на участие в ипотечной программе "Наурыз", которая предоставляет возможность купить собственное жилье на выгодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 октября 2025 года рассказали в Министерстве промышленности и строительства.

"Принять участие в программе могут все вкладчики "Отбасы банка", а также клиенты, имеющие депозит с накоплениями не менее 2 млн тенге и не владеющие жильем (в том числе члены их семьи) на протяжении последних пяти лет", – сообщили в ведомстве.

Процесс подачи заявок будет проходить полностью онлайн через платформу Baspana Market. Участникам нужно войти в личный кабинет, подать заявку и дождаться результатов. Подробная инструкция по подаче заявок размещена в актуальных сторис на странице банка в разделе "Наурыз".

Согласно условиям программы, первоначальный взнос составляет от 10% при покупке нового жилья с чистовой отделкой и от 20% – при покупке жилья без отделки или на вторичном рынке. Процентная ставка установлена на уровне 7% (ГЭСВ от 7,1%) для социально уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4%) – для остальных участников.

Максимальная сумма займа составляет до 30 млн тенге в регионах и до 36 млн тенге в Астане и Алматы. Срок кредитования – до 19 лет.

Приобрести жилье по программе можно на первичном рынке (новостройки) в Астане, Алматы и областных центрах. Для жителей моногородов и сельских населенных пунктов доступно жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Все объекты недвижимости подбираются через портал Baspana Market.

16 октября 2025 года правительство Казахстана на фоне сокращения предложений по ипотечным программам банками приняло решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. Объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза. Меру реализуют через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.

20 октября стало известно о возобновлении программы льготного ипотечного кредитования "Әскери баспана".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
10:00, 06 февраля 2023
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
С 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа: озвучены условия
12:33, 23 апреля 2024
С 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа: озвучены условия
Льготную ипотеку для ученых предложили запустить в Казахстане
14:41, 02 ноября 2023
Льготную ипотеку для ученых предложили запустить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: