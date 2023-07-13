Антикор: Госаудиторы за взятки скрывали факты хищений в сфере образования

Антикоррупционная служба продолжает расследования крупных хищений в сфере образования. Как отметили в ведомстве 13 июля 2023 года, преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

Так, в Жетысуской области бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.



В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор Ревизионной комиссии Алматинской области:

Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана. В настоящее время ревизор предан суду.

Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 млн тенге за положительные результаты аудиторской проверки.

По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.

Кроме этого, в Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор – главный инспектор областной ревизионной комиссии.

"Она подозревается в получении взятки в размере 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания". Пресс-служба Антикора

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.





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