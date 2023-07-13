Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Антикор: Госаудиторы за взятки скрывали факты хищений в сфере образования

Антикор: Госаудиторы за взятки скрывали факты хищений в сфере образования Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба продолжает расследования крупных хищений в сфере образования. Как отметили в ведомстве 13 июля 2023 года, преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

Так, в Жетысуской области бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением.

В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор Ревизионной комиссии Алматинской области:

Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана. В настоящее время ревизор предан суду.

Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 млн тенге за положительные результаты аудиторской проверки.

По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.

Кроме этого, в Туркестанской области изобличен во взяточничестве государственный ревизор – главный инспектор областной ревизионной комиссии.

"Она подозревается в получении взятки в размере 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания".Пресс-служба Антикора

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


Материал по теме

Как чиновники сферы образования "зарабатывали" на бюджетных средствах

24 июня 2023 года в Антикоре Алматы прокомментировали информацию по сбору денег в гимназии №159.

Читайте также

Сотрудников резервата "Семей орманы" наградили за отвагу на пожаре

Досаев о хамском поведении водителей автобусов в Алматы: Штрафы не решают ситуацию

Кровью и потом: жесточайший отбор прошли 19 бойцов спецназа Нацгвардии и получили краповые береты

Анастасия Московчук
Антикор Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления