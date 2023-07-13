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Конфликт с участием боксера Шуменова: уполномоченный по правам ребенка обратилась в МВД

Конфликт с участием боксера Шуменова: уполномоченный по правам ребенка обратилась в МВД Фото: Instagram/beibutshumenov
Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева высказалась об инциденте в столичном ТРЦ с участием известного боксера Бейбута Шуменова, сообщает Zakon.kz.

Она "обратилась в МВД о необходимости учесть факт, что своими действиями лицо, совершившее преступное деяние, подвергло опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у отца (потерпевшего)".

"Факт угрозы безопасности ребенка подтверждается кадрами видео с места происшествия, размещенного в социальных сетях. В этой связи в данном случае считаю необходимым привлечения лица к ответственности по ст. 115 УК РК "Угроза", – написала Динара Закиева в Facebook.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что в действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка.

"Мною будет внесено соответствующее предложение в блок подготовленных изменений в законодательство по вопросам обеспечения безопасности детей. В целом, считаю в любой ситуации мы – взрослые должны думать о детях".Динара Закиева

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.

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Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей. Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.

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Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.

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