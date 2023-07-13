Академия гражданской защиты в Кокшетау - единственный в стране вуз, выпускающий профессиональных спасателей

Академия подготовила более пяти тысяч специалистов, еще столько же сотрудников органов гражданской защиты прошли повышение квалификации, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году Постановлением Правительства РК Кокшетаускому техническому институту МЧС был присвоен статус Академии гражданской защиты. Кроме того, ему присвоено имя земляка, Героя Советского Союза Малика Габдуллина.

История ВУЗа, единственного в стране выпускающего офицеров-спасателей, начинается с 1973 года, когда в Кокшетау из Алматы был передислоцирован учебный отряд военизированной пожарной охраны Управления МВД Казахской ССР.

Затем он был преобразован в школу подготовки и переподготовки младшего и среднего начальствующего состава пожарной охраны, позже в Кокшетауский филиал Алматинского пожарно-технического училища МВД РК. В 1999 году учебное заведение переименовано в Кокшетауский технический институт Агентства РК по чрезвычайным ситуациям, позже – МЧС РК.

Академия гражданской защиты на протяжении долгих лет является кузницей кадров для страны, ведет подготовку специалистов по 4 образовательным программам: "Пожарная безопасность", "Защита в чрезвычайных ситуациях", "Командная тактика сил гражданской обороны" и "Пожаротушение и аварийно-спасательное дело".

Фото предоставлено пресс-службой академии гражданской защиты

Вступительные экзамены проходят в несколько этапов. В первую очередь, согласно требованиям медработников, важно хорошее здоровье. Медики также смотрят на рост кандидата – не менее метра и семидесяти сантиметров должен быть. Второе – сдача ЕНТ, нужно набрать должное количество баллов. Проходной балл – 50.

Следующее требование – сдача нормативов по физической подготовке. Их три – бег на 100 и 1000 метров, подтягивание на перекладине. В принципе, каждый подготовленному абитуриенту по силам сдать их. Есть еще спецпроверка: абитурент не должен иметь какие-либо нарушения, привлекаться к уголовной ответственности. Если по базе всплывут такие факты из биографии, естественно, такой кандидат рассматриваться не может. Экзамены в институте не сдаются, но профилирующими предметами являются физика и математика.

Академия гражданской защиты имеет специализированные аудитории и лаборатории, лингафонный кабинет с мультимедийной системой, компьютерные классы, лаборатории по общеобразовательным и специальным дисциплинам, класс с интерактивным тренажером по работе со специальными агрегатами пожарного автомобиля, отдел практического обучения, база газодымозащитной службы и теплодымокамера.

Фото предоставлено пресс-службой академии гражданской защиты

Гордостью учебного заведения является уникальная лаборатория, где оборудование позволяет определять показателей пожарную опасность веществ и материалов. Оказывается, в Казахстане насчитывается всего две такие лаборатории, одна из них используется Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и гражданской обороны МЧС РК. Здесь с курсантами проводятся лабораторные занятия по дисциплинам кафедры пожарной профилактики, также – консультации по дипломному проектированию, заседанию кружка научно-технического творчества.

Курсантам, успешно завершившим полный курс, присваивается специальное звание "лейтенант гражданской защиты" и воинское – "лейтенант". Далее их направляют на службу в Департаменты, управления и отделы МЧС, а также в другие правоохранительные структуры – в соответствии с межведомственными соглашениями.

Фото предоставлено пресс-службой академии гражданской защиты

В этом году 137 будущих спасателей получили дипломы Академии гражданской защиты. Ежегодно мероприятие проводят с участием родственников выпускников, ветеранов органов гражданской защиты, представителей правоохранительных и государственных органов. Согласно сложившейся традиции, выпускники исполнили прощальный офицерский вальс и в заключительный раз торжественным маршем в общем курсантском строю прошли молодые лейтенанты.

За годы учебы воспитанники не только усвоили теоретический курс учебной программы, но и выступали в сборной академии по различным видам спорта, занимались научно-исследовательской деятельностью и выступали на научно-практических конференциях.

С детства мечтал стать офицером и выпускник Академии, пополнивший ряды казахстанских спасателей Аркен Алимханов.

Пожарно-спасательным спортом он начал заниматься, когда учился в 9 классе, отметим, что занимается по сей день. До этого занимался профессиональным футболом. Еще тогда он поставил цель поступить в Академию гражданской защиты.

"Думаю моя мечта сбылась. С детства смотрел видео курсантов как они шагают, их форменное обмундирование мне всегда нравилось. Помню, в школьные годы офицеры Департамента по ЧС провели агитационные работы по поступлению в Академию гражданской защиты. Этот случай повлиял на мое окончательное решение. Между тем, уже незаметно пролетели четыре года, и я уже офицер", – делился Аркен Алимханов.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, буквально месяц назад Президент Касым-Жомарт Токаев вручил погоны лучшим выпускникам Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина – Ербаглану Полатову и Дихану Бакирамову, которые продолжат свою службу в территориальных подразделениях МЧС.

Вместе с тем, четырем выпускникам академии вручили лейтенантские погоны.