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Второкурсники Академии гражданской защиты прибыли в Зерендинский район

Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 08:50 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 апреля курсанты Академии гражданской защиты прибыли в поселок Айдабул Зерендинского района Акмолинской области для проведения мероприятий по предупреждению паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, 20 курсантов второго курса проводят работы на двух участках.

"Будущие спасатели заготовили и установили барьеры из мешков с песком", – говорится в сообщении.
Акмолинская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 08:50

Фото: пресс-служба МЧС РК

В совместной работе задействованы личный состав ПЧ-14 села Зеренды и МИО Зерендинского района.

В Акмолинской области продолжают откачивать талые воды.

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