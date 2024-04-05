Второкурсники Академии гражданской защиты прибыли в Зерендинский район
Фото: пресс-служба МЧС РК
4 апреля курсанты Академии гражданской защиты прибыли в поселок Айдабул Зерендинского района Акмолинской области для проведения мероприятий по предупреждению паводков, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, 20 курсантов второго курса проводят работы на двух участках.
"Будущие спасатели заготовили и установили барьеры из мешков с песком", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В совместной работе задействованы личный состав ПЧ-14 села Зеренды и МИО Зерендинского района.
В Акмолинской области продолжают откачивать талые воды.
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