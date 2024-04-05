Второкурсники Академии гражданской защиты прибыли в Зерендинский район

Фото: пресс-служба МЧС РК

4 апреля курсанты Академии гражданской защиты прибыли в поселок Айдабул Зерендинского района Акмолинской области для проведения мероприятий по предупреждению паводков, сообщает Zakon.kz.

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