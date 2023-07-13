Мороженое, душ и кондиционер: как животным в зоопарке Алматы помогают спастись от жары

Жара в Алматы держится уже несколько дней. Алматинцы от зноя спасаются под кондиционерами, выезжают в горы и к водоемам. Но сложнее всего сейчас приходится животным в местном зоопарке. Корреспондент Zakon.kz узнал, как помогают зверям пережить температурные рекорды.

13 июля днем в зоопарке Алматы температура воздуха достигла +40 градусов. Здесь было многолюдно. Посетители признались, что ожидали увидеть как звери лениво сопят в тенечке из-за аномальной жары. Но картина была другая: местные обитатели были рады гостям, они демонстративно ели мороженое, плескались в бассейне и нежились под холодным душем.

Фото: zakon.kz

Сливочное мороженое для приматов

Экскурсия по зоопарку Алматы началась с дома приматов. Нас ждала пара шимпанзе – Паша и Лола. Их "мама" Шолпан Абдибекова принесла им сладости: ему – два сливочного мороженого, а ей – йогурт и кефир.

"Ак пача" – именно так ласково называют Пашу. Он любит сливочное мороженое, а вот шоколадное не ест. А Лола вообще отказывается от мороженого, она обожает кефир". Шолпан Абдибекова, заведующая отделом приматов зоопарка г. Алматы

Фото: zakon.kz

Вообще, мороженое в рацион обезьян не входит, так их балуют только в знойную жару. Кормятся они пять раз в день, в их рацион входят фрукты и компот.

"Обезьяны теплолюбивые, поэтому только радуются лету: принимают солнечные ванны. Когда сильно жарко, прячутся в тенек. В их домике на потолке есть дождевой туман, мы после обеда на два часа включаем его. Холодные продукты и воду не даем, только комнатной температуры, потому что они, как люди, могут простудиться. Каждый день в их комнатах делаем влажную уборку. Еще в ведерочко наливаем воду, даем обезьянам тряпочку, они сами протирают себя". Шолпан Абдибекова, заведующая отделом приматов зоопарка г. Алматы





Пловчиха Пургана

Сильная жара не мучает даже белую медведицу, несмотря на ее густую шерсть. У Пурганы два огромных бассейна в центре зеленого пейзажа, беседка с холодным полом и комната с кондиционером. Еще "косолапую красавицу" охлаждают холодным мясом.

Фото: zakon.kz

"Она ежедневно поглощает торты из мяса. Ее любимое лакомство – рыба. Конечно, плавает в бассейне, но не часто. Воду в неделю раз меняем, но бывает, из-за погодных условий приходится это делать чаще. Пургана обычно прохлаждается под кондиционером", – поделился зоотехник Ерасыл Сагындык.

Фото: zakon.kz

Холодный душ для слонов

Зоотехник Рустем Жабыкбай познакомил нас со слонами Аружан и Лау. Для них здесь установлен сенсорный душ, который включается и поливает великанов, когда они встают под него.

"Душ с датчиком, он реагирует на их присутствие. Слоны уже знают, что под ним можно охладиться. Но все же больше они любят лужи, которые появляются после водных процедур, они черпают воду и грязь, а после забрызгивают себя. Так они защищаются от надоедливых насекомых", – пояснил Рустем.

Фото: zakon.kz

Сотрудник зоопарка показал тележку, в которой были яблоки, бананы, морковь, капуста, свекла и хлеб. Это был разовый обед алматинских слонов. Стоит отметить, что на лето всем постояльцам поменяли рацион питания, добавив много сезонных овощей и зелени. Благодаря такому разнообразию основная пища легче усваивается, животные проще переносят жару.

Фото: zakon.kz

Грязевые ванны

А вот у бегемотов, носорогов и тапиров есть свои грязевые ванны. В жару все эти животные укрылись от солнца и спали. Купаться они предпочитают утром или вечером, когда прохладно.

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

"Всех волнует, почему вода, к примеру, у бегемота, выглядит несвежей. Мы ее меняем как минимум два раза в неделю. Но бегемот – территориальное животное. Первое, что он делает, когда заходит в воду, метит своими экскрементами территорию, вертит хвостиком, чтобы весь помет разлетелся как можно дальше. Поэтому здесь выглядит, как болото". Акжами Рахимова, пресс-секретарь Алматинского зоопарка

Фото: zakon.kz

Вода внутри домиков

Чуть позже сотрудники зоопарка подвели нас к вольеру с леопардами и показали, как поят африканских хищников.

"Это леопардный круг. Именно здесь люди часто делают замечание на то, что, якобы, у животных нет воды. Несколько лет назад мы эту воду в поилках выставляли возле витрин, чтобы люди не думали, что мы не поим животных. Но это неудобно. Здесь содержатся хищники, они бегают, наступают на чашки, разливают воду. С деревьев падают листья, насекомые и вода загрязняется. Еще на солнце быстро нагревается. Поэтому мы решили не заниматься показухой. Вернули поилки обратно в домики. Здесь вода была свежая, прохладная и без мусора". Акжами Рахимова, пресс-секретарь Алматинского зоопарка

Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Птицы-чайки

Зоопарк заботится не только о своих обитателях. Здесь на территории четыре искусственных водоема, куда искупаться и попить прохладной водички прилетают дикие птицы. Сотрудники их даже подкармливают. А местные пеликаны, лебеди и утки этому не возражают.

Фото: zakon.kz

Зоопарк Алматы самый зеленый в Казахстане. Здесь много деревьев, которые дают хорошую тень в жаркий летний день. Также сотрудники зоосада пристально следят за газонами и водоемами на территории. Они тоже дают определенную прохладу для обитателей.



Фото: zakon.kz

Фото: zakon.kz

Сотрудники признаются, что за 86-летнюю историю существования зоопарка они наизусть знают, как реагировать на аномальную жару и экстремальные морозы. А обитатели стали настоящими алматинцами, которые адаптировались к местному климату, национальной кухне и даже понимают казахский язык.

Ранее казахстанцы выбрали имя для малышки бегемотика, ее назвали Глория. Детеныш бегемотов Джамбо и Лотти родился 16 июня 2023 года.