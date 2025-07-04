Мороженое, грязевые ванны и бассейн: как обитатели зоопарка Алматы спасаются от изнурительной жары

В Алматы уже несколько недель стоит сильная жара, которую сложно переносят не только люди, но и животные. Как сотрудники Алматинского зоопарка помогают экзотическим питомцам пережить знойную погоду и кому из них приходится особенно сложно – в фоторепортаже Zakon.kz.

Легче перенести жару питомцам зоопарка помогает специальная охлаждающая система. Распылители воды и вентиляторы, которые расположены в каждом вольере, где есть животные, постоянно поддерживают комфортную температуру и влажность. Кроме того, сотрудники Алматинского зоопарка балуют своих хвостатых подопечных специальным рационом.

"В зоопарке везде установлена система полива и система опрыскивания вольеров. У некоторых животных, к примеру у медведей, тигров и волков, есть специальные бассейны, где они могут охладиться. Немного изменен рацион питания. В летние месяцы он, как правило, становится разнообразнее. К примеру, в сильную жару обезьяны получают мороженое и фруктовый лед. Жирафы с удовольствием лакомятся свежими ветками карагача. А хищники получают охлажденное или подмороженное мясо", – рассказала ветеринарный врач зоопарка Алматы Юлия Дудкина.

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Фото: Zakon.kz

Сотрудники зоопарка отмечают, что очень сложно переносит летнюю жару белая медведица Пурга. Если зимой хищница проводит большое количество времени на улице, то летом она практически не выходит из вольера, там она скрывается от ярких лучей солнца под кондиционером.

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Фото: Zakon.kz

В распоряжении Пурги два огромных бассейна и беседка с холодным полом. Еще охладиться ей помогает специальный рацион. Медведице ежедневно подают подмороженное мясо и рыбу с овощами.

Фото: Zakon.kz

Непросто приходится и полярным волкам, которые привыкли к прохладному северу. Хищники спасаются от жары в глубоких норах и в бассейне. Стоит отметить, что к началу летнего сезона волчья стая обычно ждет приплода. В этом году в Алматинском зоопарке появилось 8 волчат.

"Шесть волчат у одной пары родились 29 апреля. Двое родились 3 мая у другой семьи. Это первый приплод у полярных волков, полученный в нашем зоопарке", – рассказала Юлия Дудкина.

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Волчицы будут кормить их молоком в течение 4-6 недель. Уже к октябрю волчата примут участие в своей первой "охоте", а точнее, попробуют мясо, которое им дадут сотрудники зоопарка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В отличие от волков и белой медведицы радуются жаркому лету кенгуру. Для них высокая температура воздуха – привычное явление.

Фото: Zakon.kz

Для носорогов в их вольере всегда есть поилка с чистой проточной водой. Кроме этого, специально для них делается бассейн, где они могут принять грязевую ванну так же, как и в дикой природе. Глина и земля, застывая на теле, защищают кожу животного от вредных насекомых и охлаждают тело.

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Фото: Zakon.kz

Вполне спокойно переносят летний зной и львы. Эти представители семейства кошачьих практически весь день спят в теньке, не обращая внимания на посетителей, и просыпаются только к приему пищи.

Фото: Zakon.kz

Если царь зверей не особо обращает внимание на жаркую погоду, то тигры не очень любят высокие температуры. Пережить зной им помогает купание в бассейне. Холодные ванны они принимают по нескольку раз в день.

Фото: Zakon.kz

Не особо обращают внимание на погодные условия птицы. Для всех пернатых важно лишь наличие чистой воды в миске и места, где можно отдохнуть от палящих лучей.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники отметили, что в зоопарке для животных созданы все условия, чтобы комфортно жить как при аномальной жаре, так и при экстремальных морозах.

Специалисты напомнили, что при посещении зоопарка стоит помнить о правилах поведения. К примеру, нельзя кормить животных, дразнить их, стучать по стеклу и перелазить через барьер. Нужно помнить, что зоопарк – это их дом, а люди лишь приходят к ним в гости.