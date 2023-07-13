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Уголовное дело завели после драки боксера Шуменова в столичном ТРЦ

Уголовное дело завели после драки боксера Шуменова в столичном ТРЦ Фото: скриншот видео
По факту драки с участием известного боксера Бейбута Шуменова в одном из столичных ТРЦ завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В МВД напомнили, что нарушение общественного порядка, где один из посетителей избил другого, произошло 18 июня в одном из кафе ТРЦ Астаны.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ("Хулиганство") УК РК, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что органами внутренних дел проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.

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Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором мужчина нападает на другого мужчину с ребенком на руках и бьет его несколько раз. Позже в нападавшем опознали экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Спустя некоторое время в соцсетях спортсмен рассказал подробности инцидента и сообщил, что конфликт начался из-за ссоры детей. Бейбут Шуменов также обвинил отца ребенка, который якобы им прикрывался, как щитом.

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Инцидент произошел еще 18 июня 2023 года, но общественный резонанс он вызвал только после публикации видео в Сети.

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