На платных трассах Казахстана планируют повысить стоимость проезда

Комитет автомобильных дорог МИИР РК подготовил приказ, которым вносятся изменения по ставкам проезда по платным участкам дорог на республиканских трассах, сообщает Zakon.kz.

В частности, ставки тарифов планируется изменить на 11 платных трассах. Предполагается, что они вырастут на 20%.

Стоимость проезда составит:

Участок "Астана – Щучинск"

для легковых авто ­– 0,0696 МРП (240 тенге), для автобусов и грузовых авто – от 0,3478 до 1,8087 МРП (от 1200 до 6240 тенге), в зависимости от посадочных мест и грузоподъемности (для грузовиков).

Участок "Астана – Темиртау"

для легковых – 0,0696 МРП (240 тенге), для автобусов и грузовых (в зависимости от посадочных мест и грузоподъемности (для грузовиков) – от 0,2435 до 1,1652 МРП (от 840 до 4020 тенге).

Участок "Алматы – Хоргос"

для легковых – 0,1043 МРП (360 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,5217 до 2,5565 МРП (от 1800 до 8820 тенге).

Участок "Алматы – Конаев"

для легковых – 0,0348 МРП (120 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,0696 до 0,3478 МРП (от 240 до 1200 тенге).

Участок "Тараз – Кайнар"

для легковых – 0,0835 МРП (288 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,4104 до 2,0661 МРП (от 1415 до 7128 тенге).

Участок "Шымкент – Кызылорда"

для легковых – 0,153 МРП (527 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,7617 до 3,8435 МРП (от 2627 до 13260 тенге).

Участок "Щучинск – Кокшетау"

для легковых – 0,0209 МРП (72 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,1043 до 0,5217 МРП (от 360 до 1800 тенге).

Участок "Астана – Павлодар"

для легковых – 0,1322 МРП (456 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,6470 до 3,2487 МРП (от 2232 до 11 208 тенг).

Участок "Шымкент – Тараз"

для легковых – 0,0313 МРП (108 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,1496 до 0,7617 МРП (от 516 до 2628 тенге).

Участок "Конаев – Талдыкорган"

для легковых – 0,0661 МРП (228 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,3270 до 1,6209 МРП (от 1128 до 5592 тенге).

Участок "Шымкент – граница Узбекистана (на Ташкент)":

для легковых – 0,0313 МРП (108 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,1461 до 0,7304 МРП (от 504 до 2520 тенге).

Стоимость тарифа считалась исходя из МРП, установленного на 2023 год – 3450 тенге.

Также по всем направлениям предусмотрены месячные и годовые абонементы.

К примеру, на участке Алматы–Конаев годовой абонемент для легковых авто будт стоить 1 МРП (3450 тенге), для автобусов – от 20 до 60 МРП (в зависимости посадочных мест), для грузовиков – 80 и 100 МРП (в зависимости от грузоподъемности). При этом месячный абонемент для легковых авто не предусмотрен.

По всем направлениям также предусмотрена предоплата.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки оплаты за проезд по платным дорогам.

Плату за проезд водитель может внести несколькими способами: