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В Казахстане изменят сроки оплаты за проезд по платным дорогам

В Казахстане изменят сроки оплаты за платную дорогу Фото: Zakon.kz
МИИР РК подготовило изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает Zakon.kz.

Так, вносится дополнение, что плату за проезд водитель может внести несколькими способами:

  • по предварительной оплате с помощью сервисов платежных систем;
  • постоплата после выезда с платного участка в течение семи календарных дней;
  • оплата на пункте взимания платы, при его наличии.

Как поясняется, это связано с тем, что пункты взимания платы предусмотрены не на всех платных участках. Новая редакция данного пункта предусматривает новые альтернативы способов оплаты, в частности, в течение 7 дней после проезда по дороге.

В случае неуплаты в течение 7 дней предусматривается штраф в 5 МРП (17 250 тенге) для граждан и 10 МРП (34 500 тенге) – для организаций. 

Вместе с тем говорится, что организатор перед въездом на платные участки размещает информационное табло с соответствующим уведомлением.

На информационном табло также размещается следующая информация:

  •  ставки платы за проезд по платному участку;
  •  протяженность участка;
  •  возможные способы оплаты за проезд;
  •  данные контакт-центра организатора.

При этом указывается, что организатор для исключения образования затора на пункте взимания платы должен обеспечить пропускной скоростной режим путем открытия шлагбаумов для быстрого проезда через ПВП с сохранением всех начислений за проезд.

При наличии задолженности за проезд по платным участкам водителю будет отказано в регистрации ГРНЗ в автоматизированной системе брони электронной очереди для проезда в зону пунктов пропуска пограничного контроля.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 марта.

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