В Голливуде профсоюз актеров задумался о забастовке
Два основных требования актеров – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ, сообщает The Guardian.
В своем заявлении профсоюз Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra), представляющий 160 тыс. актеров, сообщил, что его комитет по переговорам единогласно проголосовал за рекомендацию провести забастовку.
В сообщении профсоюза говорится о тупике в переговорах с Альянсом продюсеров кино и телевидения, который представляет интересы крупнейших студий и стримеров, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. Discovery.
Ожидается, что забастовка немедленно скажется на рекламе лучших фильмов лета: вечерняя премьера фильма "Оппенгеймер" в четверг в Лондоне была перенесена на час раньше, чтобы актеры могли присутствовать на ней независимо от результата.
Другие крупные проекты, включая "Барби" и "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата" уже провели мировые премьеры, однако их актеры не смогут участвовать в дальнейших рекламных мероприятиях.
Забастовка также может отложить вручение премии Эмми до поздней осени или даже до следующего года.
Ожидается, что официально о забастовке объявят 14 июля. После этого актеры не смогут:
- Сниматься в фильмах и сериалах;
- Заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам;
- Посещать премьеры фильмов или сериалов;
- Продвигать фильмы или сериалы на Comic-Con.
Еще до объявления забастовки ведущие актеры Голливуда дали понять, что готовы к ней. В конце июня голливудские звезды, в том числе Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс, призвали своих профсоюзных лидеров не соглашаться на уступки в переговорах.
Ожидается, что одновременная забастовка сценаристов и актеров приведет к серьезным перебоям в работе отрасли и окажет значительное влияние на других работников и экономику Лос-Анджелеса.
Забастовка Гильдии сценаристов Америки, начавшаяся 2 мая, продолжается уже третий месяц.