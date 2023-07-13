В Голливуде профсоюз актеров задумался о забастовке

Профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, рекомендовал начать забастовку после того, как в полночь истек срок переговоров, и соглашение так и не было достигнуто, сообщает Zakon.kz.

Два основных требования актеров – повышение заработной платы и защита от несанкционированного использования их изображений с помощью ИИ, сообщает The Guardian.

В своем заявлении профсоюз Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra), представляющий 160 тыс. актеров, сообщил, что его комитет по переговорам единогласно проголосовал за рекомендацию провести забастовку.

В сообщении профсоюза говорится о тупике в переговорах с Альянсом продюсеров кино и телевидения, который представляет интересы крупнейших студий и стримеров, включая Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. Discovery.

Ожидается, что забастовка немедленно скажется на рекламе лучших фильмов лета: вечерняя премьера фильма "Оппенгеймер" в четверг в Лондоне была перенесена на час раньше, чтобы актеры могли присутствовать на ней независимо от результата.

Другие крупные проекты, включая "Барби" и "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата" уже провели мировые премьеры, однако их актеры не смогут участвовать в дальнейших рекламных мероприятиях.



Забастовка также может отложить вручение премии Эмми до поздней осени или даже до следующего года.

Ожидается, что официально о забастовке объявят 14 июля. После этого актеры не смогут:

Сниматься в фильмах и сериалах;



Заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам;

Посещать премьеры фильмов или сериалов;

Продвигать фильмы или сериалы на Comic-Con.

Еще до объявления забастовки ведущие актеры Голливуда дали понять, что готовы к ней. В конце июня голливудские звезды, в том числе Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс, призвали своих профсоюзных лидеров не соглашаться на уступки в переговорах.

Ожидается, что одновременная забастовка сценаристов и актеров приведет к серьезным перебоям в работе отрасли и окажет значительное влияние на других работников и экономику Лос-Анджелеса.



Забастовка Гильдии сценаристов Америки, начавшаяся 2 мая, продолжается уже третий месяц.