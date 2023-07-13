В Алматы 17 июля начнут испытания теплосетей

На территориях всех районов Алматы в течение двух недель будут испытывать теплосети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 17 по 31 июля на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей для проверки их состояния, оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4:00 до 7:00 – горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109. ТОО "Алматинские тепловые сети"

График проведения испытаний теплосетей:

17 июля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

17 и 18 июля

Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова;

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

с 17 по 28 июля

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби;

Бостандыкский район: микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайон Орбита 1, 2, 3 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова - Басенова;

Бостандыкский район: микрорайон Казахфильм – Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.

18 июля

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

18 и 19 июля

Ауэзовский район: Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке Би.

19 июля

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

19 и 20 июля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи;

Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова - Райымбека.

19 и 21 июля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

20 июля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.

21 июля

Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

24 и 25 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

24 и 26 июля

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

25 июля

Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи – Емцова.

25 и 26 июля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.

25 и 27 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –– Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова.

26 июля

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын-Алаш.

26 и 27 июля

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

27, 28 и 31 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

28 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

Как отметили в компании, всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.