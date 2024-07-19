Ежедневно с 4 до 7 утра – в Алматы с 22 июля начинаются испытания теплосетей

С 22 июля по 9 августа 2024 года на всей территории Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта, сообщает Zakon.kz.

За эти три недели ежедневно с 4:00 до 7:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать правила предосторожности, пишет пресс-служба акимата города со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др".

В таких случаях рекомендуется не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

22 июля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

с 22 июля по 9 августа

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

23 июля

Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

23 и 24 июля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева;

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

24 июля

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.

24 и 25 июля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

25 июля

Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

25 и 26 июля

Жетысуский, Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Уалиханова - Айтеке би.

29 июля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина.

30 и 31 июля

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

Ауэзовский, Наурызбайский и Алмалинский районы: Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.

31 июля

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Алмалинский район: Чокина – Емцова – Карасай батыра – Райымбека.

1 августа

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

1 и 2 августа

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би– Панфилова – Сатпаева – Масанчи;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

2 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

5 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

5 и 6 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

7 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

7 и 8 августа

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

9 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Ранее в Алматы ограничили движение по улице Токтабаева для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1990 года.