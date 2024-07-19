Ежедневно с 4 до 7 утра – в Алматы с 22 июля начинаются испытания теплосетей
За эти три недели ежедневно с 4:00 до 7:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать правила предосторожности, пишет пресс-служба акимата города со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др".
В таких случаях рекомендуется не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
График проведения испытаний теплосетей:
22 июля
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
с 22 июля по 9 августа
- Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
23 июля
- Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
23 и 24 июля
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева;
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.
24 июля
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.
24 и 25 июля
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
25 июля
- Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
25 и 26 июля
- Жетысуский, Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Уалиханова - Айтеке би.
29 июля
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина.
30 и 31 июля
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
- Ауэзовский, Наурызбайский и Алмалинский районы: Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.
31 июля
- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
- Алмалинский район: Чокина – Емцова – Карасай батыра – Райымбека.
1 августа
- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
1 и 2 августа
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би– Панфилова – Сатпаева – Масанчи;
- Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
2 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.
5 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
5 и 6 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.
7 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
7 и 8 августа
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
9 августа
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
Ранее в Алматы ограничили движение по улице Токтабаева для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1990 года.