Еще две медали завоевали казахстанцы на ЧА по легкой атлетике в Таиланде

Казахстанская команда по легкой атлетике в Бангкоке завоевала две медали чемпионата Азии в прыжках в высоту (среди женщин), сообщает Zakon.kz.

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На первую ступень пьедестала поднялась Кристина Овчинникова. Она показала 186 см. "Серебром" отметилась Елизавета Матвеева. Она также в лучшей попытке прыгнула на 186 см, но затратила больше попыток. Третьей стала Светлана Радзивил (Узбекистан) - 183 см.

Таким образом, в активе команды Казахстана уже три медали.

Ранее вторым стал Шедрак Коеч Кимутай (10 тыс. м).