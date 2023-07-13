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Еще две медали завоевали казахстанцы на ЧА по легкой атлетике в Таиланде

спорт Фото: olympic.kz
Казахстанская команда по легкой атлетике в Бангкоке завоевала две медали чемпионата Азии в прыжках в высоту (среди женщин), сообщает Zakon.kz.

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На первую ступень пьедестала поднялась Кристина Овчинникова. Она показала 186 см. "Серебром" отметилась Елизавета Матвеева. Она также в лучшей попытке прыгнула на 186 см, но затратила больше попыток. Третьей стала Светлана Радзивил (Узбекистан) - 183 см.

Таким образом, в активе команды Казахстана уже три медали.

Ранее вторым стал Шедрак Коеч Кимутай (10 тыс. м).

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Елена Беляева
Казахстан Таиланд
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