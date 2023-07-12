Казахстан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике
Фото: qazathletics.kz
Шедрак Коеч Кимутай, представляющий сборную Казахстана по легкой атлетике, завоевал серебряную медаль на Чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.
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Спортсмен стал вторым в беге на 10 000 метров.
Первым на финише был японец Рен Тазава. "Бронза" досталась Абхишеку Палу из Индии.
Ранее стало известно, что казахстанские борцы-вольники завоевали девять медалей в Испании.
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