Казахстан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике

Шедрак Коеч Кимутай, представляющий сборную Казахстана по легкой атлетике, завоевал серебряную медаль на Чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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Спортсмен стал вторым в беге на 10 000 метров.

Первым на финише был японец Рен Тазава. "Бронза" досталась Абхишеку Палу из Индии.

Ранее стало известно, что казахстанские борцы-вольники завоевали девять медалей в Испании.