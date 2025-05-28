Казахстан остановился в шаге от медали ЧА-2025 по легкой атлетике

Сборная Казахстана по легкой атлетике остановилась в шаге от медали чемпионата Азии в Гуми (Южная Корея). Казахстанские атлеты заняли четвертое место в финале эстафеты 4 по 400 м среди смешанных команд, сообщает Zakon.kz.

Михаил Литвин, Александра Залюбовская, Андрей Соколов и Кристина Кондрашова преодолели дистанцию за 3:22.70.

Победу одержала Индия – 3:18.12. Китай финишировал вторым – 3:20.52. Шри-Ланка показала третий результат – 3:21.95.

Добавим, что в финал сегодня, 28 мая, пробились Анастасия Рыпакова (прыжки в длину) и Давид Ефремов (110 м с барьерами). Медальные выступления состоятся 29 мая.

После двух соревновательных дней в активе Казахстана одна награда. Третьей в спортивной ходьбе на 20 км стала Ясмина Токсанбаева.

27 мая в городе Гуми (Южная Корея) стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике. В первый же день соревнований сборная Казахстана отметилась медалью, которую принесла Токсанбаева.